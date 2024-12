La montaña rusa del Barcelona sobre el regreso al Camp Nou: ni Laporta se atreve ya a dar fecha

El estado actual en el que se encuentran las obras del Camp Nou deja un futuro de lo más incierto en los próximos meses para el Barcelona. Hasta Joan Laporta evitó pronunciarse en la Asamblea Extraordinaria del club sobre una fecha exacta de regreso a su estadio. El presidente indicó que espera un nuevo informe de la desconocida constructora turca Limak para saber cuál será la nueva fecha para el retorno a su estadio.

Asimismo, Laporta quiso dejar claro que este proyecto no es fácil, puesto que se trata, según el mandamás culé, del que se convertirá en el estadio más imponente y moderno de todo Europa. «El nuevo Camp Nou es el sueño colectivo de todos los culés. Siempre hemos dicho que volveremos cuando se den las circunstancias adecuadas. Si se producen imponderables no podemos hacer nada.

El presidente azulgrana también recalcó que la remodelación del Camp Nou no está siendo «un camino de rosas». «Se invierte mucho dinero cada mes. ¿La vuelta? Queremos que sea lo antes posible, pero tenemos que cumplir unas normas de la UEFA por las que tenemos que jugar en un mismo estadio», explicó el máximo mandatario culé sobre cómo está la situación ahora mismo.

Asimismo, Laporta aseguró que le gustaría que fuera en el presente ejercicio, pero no puede asegurarlo. «Si hay imponderables no queremos precipitarnos. La constructora nos presenta semanalmente informes de cómo van las obras. Si no hay imponderable intentaremos esta temporada lo antes posible. Y seguimos pensando que así será».

Y es que hay una gran preocupación entre la masa social y la oposición no cesan en arremeter duramente contra Laporta por gestionar el club como una familia y no sacar, todavía, del pozo al club. Pese al permiso concedido para trabajar 24 horas al día durante un mes, Limak no ha podido acelerar los plazos que marcó el club azulgrana y, por consiguiente, el Barcelona se comerá los turrones en Montjuic.