Dani Olmo no podrá jugar ninguna competición con el Barcelona si no está inscrito en Liga

Dani Olmo no tendrá licencia federativa a partir del 31 de diciembre si el Barcelona no consigue tramitar su inscripción en Liga. Esto supone que el futbolista no podrá participar en ninguna competición con el conjunto culé, independientemente de que sea la Liga, la Federación o la UEFA quien la organice. Por tanto, se quedaría sin disputar la eliminatoria de Copa del Rey contra el Barbastro del próximo 4 de enero y también la Supercopa de España, en la que se medirán al Athletic en semifinales.

La licencia de Dani Olmo sólo dura hasta el día en el que caduca su inscripción en la Liga. Es decir, el 31 de diciembre. Por tanto, la decisión del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona de denegarle la cautelar para mantener su inscripción más allá de esa fecha, no afecta únicamente a su participación en el campeonato. Olmo no podrá participar en ninguna otra competición, al no tener tampoco tramitada el alta de su licencia a partir de esa fecha.

La inscripción de Olmo en Liga finaliza el 31 de diciembre, aunque el club tendría un mes más para poder volver a inscribirle. El mercado invernal no se cierra hasta el 31 de enero y será hasta entonces cuando el Barcelona pueda dar de alta a su futbolista por lo que resta de temporada. Sin embargo, todo el tiempo que esté sin aparecer inscrito en la Liga, no podrá participar en ninguna competición, al carecer de licencia federativa.

El Barcelona jugará en enero sólo dos partidos de Liga. Los culés se medirán el día 18 al Getafe, mientras que se enfrentarán al Valencia el 26. Pero no son los únicos encuentros que jugarán los azulgranas, que disputarán la Copa del Rey, la Supercopa y las dos últimas jornadas de la fase de liga de la Champions League. Si Olmo no está inscrito, no podrá jugar ninguno de ellos.

No contar con licencia federativa implica que no pueda tampoco participar en competiciones organizadas por la UEFA. El organismo europeo tramita las fichas para sus competiciones a través de las federaciones nacionales, por lo que al no tener su licencia regularizada, no podría disputar tampoco partidos de Champions.

Más allá de los duelos contra Barbastro, Athletic y una hipotética final de la Supercopa, que se jugará el 12 de enero en Arabia Saudí, y los posibles octavos de Copa, el Barcelona disputará dos partidos trascendentales en la máxima competición europea, en busca de la siguiente fase. Visitarán al Benfica en Lisboa el día 21 y cerrarán la primera fase en Montjuic contra la Atalanta, el 29. Si Olmo sigue sin estar inscrito, no podrá estar a las órdenes de Flick.

Sin inscripción, Olmo no jugaría con España

Lo lógico, es que el Barcelona encuentre una solución a la inscripción de Dani Olmo antes del 31 de enero. Además, el jugador tiene una cláusula en su contrato que le permitiría quedar libre en caso de no ser inscrito. Pero en el rocambolesco caso de que el club no consiga darle de alta en Liga y el futbolista no se marche, tampoco podría jugar sus partidos con la Selección.

El reglamento de FIFA es bastante claro al respecto. En su artículo 5, establece que todos los jugadores nacionalizados por un país son elegibles para representar a su selección siempre y cuando dispongan de licencia federativa. Por lo tanto, si Dani Olmo no es inscrito y no está federado a partir del 31 de enero –fecha en la que se cierra el mercado de fichajes– no podrá ser convocado por Luis de la Fuente hasta que no regularice su situación.

Esta opción es bastante remota, puesto que se prevé que haya alguna solución a su inscripción, ya sea en el Barcelona o en otro equipo. Además, los primeros compromisos en 2025 de la selección española no llegarán hasta marzo, cuando se dispute la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Naciones entre España y Holanda, primero en Róterdam y después en Valencia.