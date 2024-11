La rabieta del ex directivo del Barcelona que confesó los pagos a Negreira: «Y eso que íbamos de blanco…»

La mala racha del Barcelona ha llevado a Toni Freixa a rajar como nunca de los árbitros. El que fuera directivo del club durante la época de Sandro Rosell, se ha quejado por la actuación de Cordero Vega en el encuentro ante Las Palmas, acusándole de no pitar tres penaltis. También ha descargado su furia contra el VAR y, como no, contra el Real Madrid. Señala a Busquets Ferrer, que estaba al frente del videoarbitraje, por estar echándose la «siesta».

El que fuera directivo culé se quejó de que el colegiado pasó por alto tres presuntos penaltis contra Las Palmas. Uno de ellos, contra los que los culés clamaron, se habría dado contra Cubarsí. Los jugadores del Barça solicitaron una pena máxima por un pisotón que se llevó el central, pero también un agarrón sobre Pau Víctor. Además, Freixa pide otro que, supuestamente, se habría cometido sobre Lewandowksi.

El colegiado no pitó nada y desde el VAR no le llamaron en ningún momento al orden. Algo que ha encendido a Freixa, que no ha dudado en atacar la actuación de Cordero Vega y, sobre todo, la del árbitro que estaba en la sala VOR de Las Rozas, Busquets Ferrer, después de que el Barça certificara su primera derrota en casa del curso, ante Las Palmas por 1-2.

«Tres penaltis claros no pitados en el área de Las Palmas. Los del VAR estaban de siesta, ¿no? Y eso que nos hemos puesto pantalón blanco como guiño. Pero ni así», ha reflejado Freixa en sus redes sociales. También ha querido atacar al club canario por las pérdidas de tiempo. Ha afirmado que jugaron «muy bien» hasta que, cuando fueron ganando, «dejaron de hacerlo para pasar a perder tiempo».

Unas declaraciones que llegan después del tercer partido consecutivo en Liga en el que el Barcelona no gana. Cayeron en Anoeta ante la Real Sociedad, les remontó el Celta de Vigo en apenas cinco minutos para empatar el partido y, ahora, les ha ganado un equipo que hace un mes parecía abocado a la Segunda División. Pero en lugar de la autocrítica por una tendencia que se viene repitiendo varios encuentros, Freixa ha decidido atacar a los colegiados porque, a su entender, no han acudido al rescate de los de Flick.

Reconoció los pagos del Barcelona a Negreira

Cabe recordar que Toni Freixa fue directivo de Rosell, por lo que tenía un cargo en el Barcelona mientras que se pagaba a Enríquez Negreira. El club mantuvo en nómina al que era por aquella época vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, dándole más de siete millones de euros en 17 años por unos supuestos informes arbitrales sobre los que todavía hay muchas dudas incluso de su existencia.

Además, Freixa reconoció los pagos y defendió que se hicieran. Entonces señaló que «en el Barça siempre nos hemos sentido maltratados» por el colectivo arbitral y que el número dos del CTA en aquella época les prometió que les «iba a ir mejor». Calificó a Negreira como «un listillo», como se refiere a Enríquez Negreira, pero reconoció que «estaba vendiendo un servicio de lobby».