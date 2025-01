La rabieta de un ex directivo del Barça por la no inscripción de Dani Olmo: «Podemos acudir al Juzgado…»

El bochornoso capítulo interminable del caso Dani Olmo sigue dando mucho de que hablar en este primer día de 2025. El futbolista catalán es agente libre desde este 1 de enero, ya que no está inscrito en la Liga, y además no podrá volver a jugar con el Barcelona esta temporada. El último en pronunciarse sobre este asunto ha sido un conocido directivo azulgrana. Una rabieta sin sentido después de las rotundas negativas de la Liga y de la Federación a la inscripción de Olmo.

«Pues ya podemos acudir al Juzgado para pedir una medida cautelar «inaudita parte». El artículo 141.5 del Reglamento General Rfef no es aplicable al supuesto de Dani Olmo y Pau Víctor, sino al jugador cuya licencia se haya cancelado por haber finalizado su vínculo contractual. Solo hay que leer el artículo 141 entero para interpretarlo como corresponde», publicó el ex directivo del Barcelona y abogado Toni Freixa.

Freixa, al igual que la entidad barcelonista, se agarra todavía al ilusionismo que lleva vendiendo Joan Laporta con el tema Dani Olmo desde verano y con el resto de operaciones financieras del club catalán. Y pretenden inscribir a Dani Olmo y a Pau Víctor en los próximos días a pesar del no de la Liga y del no de la Federación Española. Y más fuerte aún. A pesar de que la normativa de ambas competiciones señala que un jugador no puede ser inscrito por el mismo club dos veces en la misma temporada. Si el Barça quiere volver a contar con este futbolista, tendría que incumplir esta normativa.

La Liga borra a Dani Olmo

La Liga ha confirmado en la mañana de este 1 de enero lo que ya era una evidencia tras las campanadas de final de año. Dani Olmo y Pau Víctor no están inscritos con el Barcelona en la competición doméstica. La patronal ha borrado a ambos jugadores de la plantilla culé en su web oficial a primera hora tras confirmarse en la noche del pasado martes que la entidad azulgrana no había logrado desbloquear su delicada situación con el Fair Play financiero. Christensen, que no estaba inscrito, sí aparece en la web de la Liga con licencia.

«La Liga informa que, a la fecha de hoy, 31 de diciembre, el FC Barcelona no ha presentado ninguna alternativa que, atendiendo al cumplimiento de la normativa de control económico de La Liga, le permita inscribir ningún jugador a partir del próximo 2 de enero», explicó la Liga en un comunicado en la noche del 31 de diciembre.

Comunicado del Barça en la noche de fin de año

El FC Barcelona informa que ha solicitado a la Federación Española de Fútbol (RFEF) una nueva licencia por los jugadores Daniel Olmo y Pau Víctor.

Asimismo, el Club quiere desmentir que haya pedido o recibido ninguna moratoria de ningún otro organismo por la inscripción que se solicita.