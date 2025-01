La Liga lo confirma: borra a Dani Olmo y Pau Víctor y no tienen licencia para jugar con el Barcelona

La Liga ha confirmado en la mañana de este 1 de enero lo que ya era una evidencia tras las campanadas de final de año. Dani Olmo y Pau Víctor no están inscritos con el Barcelona en la competición doméstica. La patronal ha borrado a ambos jugadores de la plantilla culé en su web oficial a primera hora tras confirmarse en la noche del pasado martes que la entidad azulgrana no había logrado desbloquear su delicada situación con el Fair Play financiero. Christensen, que no estaba inscrito, sí aparece en la web de la Liga con licencia.

«La Liga informa que, a la fecha de hoy, 31 de diciembre, el FC Barcelona no ha presentado ninguna alternativa que, atendiendo al cumplimiento de la normativa de control económico de La Liga, le permita inscribir ningún jugador a partir del próximo 2 de enero», explicó la Liga en un comunicado en la noche del 31 de diciembre.

Y ya es oficial. El Barcelona no logró en el último día del año convencer a la Liga de que su palanca era fiable, para poder así desbloquear su situación económica, que es muy delicada, y la patronal ha dejado sin inscripción a Dani Olmo y a Pau Víctor. El que sí aparece con licencia en la plantilla del Barça es Christensen. El defensa danés fue dado de baja a comienzos de temporada por una lesión de larga duración. Esta baja fue aprovechada por la entidad catalana para inscribir a Dani Olmo hasta el 31 de diciembre. Pero al no solucionarse los problemas con el Fair Play financiero, todo ha vuelto a su origen. Christensen vuelve a estar inscrito y Olmo ya no tiene ficha en la Liga.

El punto 5 del artículo 141 de la Liga señala que «los futbolistas cuya licencia se cancele, no podrán, en el transcurso de la misma temporada, obtener licencia en el mismo equipo del club al que ya estuvieron vinculados». Eso significa que Dani Olmo y Pau Víctor no podrán volver a jugar con el club blaugrana en Liga. Así lo dice la Patronal y así lo ha confirmado tras borrar a ambos jugadores de la plantilla azulgrana.