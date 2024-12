Oficial: Dani Olmo ya no podrá volver a jugar esta temporada con el Barcelona

El esperpento y el ridículo histórico en el Barcelona se ha confirmado en este final de año con Dani Olmo. Ya es oficial. La entidad culé no ha logrado equilibrar su fair play financiero antes de que finalice este 31 de diciembre y, por lo tanto, no ha podido inscribir a Dani Olmo (ni a Pau Víctor) en la Liga. El fichaje estrella de la entidad catalana queda desde este 1 de enero de 2025 libre y podría fichar por cualquier club si así lo desea. Además, ya no podrá volver a jugar con el Barça en esta misma temporada.

La Liga no ha inscrito a Dani Olmo. Ni a Pau Víctor. Los documentos aportados por el Barcelona de la venta de sus palcos VIP del Camp Nou a largo plazo no han convencido a la patronal. El plazo, que terminaba a las 23:59 de este 31 de diciembre, ha acabado, y el Barcelona pierde de esta manera a su fichaje estrella.

Y todo ha ocurrido en una tarde-noche surrealista de 31 de diciembre. El Barcelona, sabedor de que no había conseguido el dinero de esos palcos VIP, que era con el que tenía que inscribir a Dani Olmo, se inventó una fórmula para ganar tiempo: pedir una nueva licencia a la Federación. Pero unas horas después, la Liga se lo dejó claro: el Barcelona no presentó ninguna alternativa para inscribir a Olmo y Pau Víctor. Y, por tanto, quedan libres.

Según rezan los estatutos de la Federación y de la Liga, un jugador no puede ser inscrito por un mismo club dos veces en una misma temporada. El Barcelona tenía hasta el 31 de diciembre para solucionar esta papeleta. Pero la última palanca que se ha inventado Joan Laporta no ha convencido a nadie.

Por lo tanto, esto significa que Dani Olmo, el fichaje estrella del Barcelona esta temporada, queda libre y puede firmar desde ya por cualquier club si lo desea. Sería lo más lógico, ya que si se queda en el equipo blaugrana no podrá volver a jugar al fútbol hasta la temporada que viene. Ninguna competición. Tampoco con la selección española. Un precio muy alto en el que el futbolista catalán no tiene culpa.

Al Barcelona le quedaría una única opción, muy remota, que nunca se ha producido. Y es que la Federación le acepte esa nueva licencia que pidió este martes, pero además que la Liga, que es quien tramita esas fichas y licencia, también lo acepte. Y según dijo la propia Liga, el Barça «no ha presentado ninguna alternativa que le permita inscribir ningún jugador a partir del próximo 2 de enero». Por lo que a todos los efectos, Dani Olmo queda libre.