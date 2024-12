Giro en la agónica inscripción de Dani Olmo: el Barcelona pide una nueva licencia para ganar tiempo

Situación agónica del Barcelona con la inscripción de Dani Olmo. El club azulgrana, en un comunicado oficial, explicó que ha solicitado a la Federación Española de Fútbol una nueva licencia para Dani Olmo, así como para Pau Víctor. Esto supone ganar tiempo al constatar de que no tiene todavía el dinero para inscribir a ambos futbolistas y abre una nueva vía hasta ahora no planteada.

Esto se trata de pedir una nueva licencia a la RFEF, toda vez que la actual caducaba ya este 31 de diciembre a las 23:59 horas. Y con esa licencia ya caducada, Dani Olmo no podía volver a jugar en el Barcelona esta temporada, toda vez que el reglamento tanto de la RFEF como de la Liga son claros: una licencia cancelada no se puede volver a activar.

Y lo que hace el Barça, al ver que no pueden renovar la licencia de Dani Olmo al no tener el ok de la Liga al contrato de los palcos VIP del nuevo Camp Nou, es solicitar una nueva. Es decir, que Dani Olmo (y Pau Víctor) tengan una licencia para jugar a partir de enero nueva. Como si nada hubiera pasado hasta ahora. Esta petición tiene que ser aprobada por la Federación Española y después por la Liga, que es el organismo que tramita las fichas y licencias de los jugadores que juegan en ese torneo.

El último día del año en el Barcelona ha sido surrealista, poniendo fin así a un 2024 terrible para los culés. Laporta y sus estrechos colaboradores, y con ellos empleados del club, han estado todo el 31 de diciembre negociando y encerrados en las instalaciones del Barça para sacar adelante la inscripción de Dani Olmo.

No lo han logrado por la vía que se esperaba (que la Liga le diera el ok al negocio de los palcos VIP) y al constatar que no había manera de tener el dinero para inscribir al internacional español, se inventaron la petición de una nueva licencia para Dani Olmo y Pau Victor, que ahora tendrá que ser aprobada por la RFEF y la Liga. La situación, dramática para el Barcelona, es ahora mitigada por esta insólita moratoria que pide a la Federación.

Comunicado del Barcelona

El FC Barcelona informa que ha solicitado a la Federación Española de Fútbol (RFEF) una nueva licencia por los jugadores Daniel Olmo y Pau Víctor.

Asimismo, el Club quiere desmentir que haya pedido o recibido ninguna moratoria de ningún otro organismo por la inscripción que se solicita.