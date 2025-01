La gran chapuza de Laporta con Dani Olmo

Joan Laporta se ha lucido como nunca en el caso Dani Olmo. Su chapuza a la hora de intentar inscribir a la desesperada a su fichaje estrella ha alcanzado unas dimensiones nunca antes vistas. No hay precedentes para darle contexto a este bochorno histórico. El Barcelona no logró en la noche del 31 de diciembre desbloquear su grave problema con el Fair Play financiero y Dani Olmo ha dejado de estar inscrito en la competición doméstica y es agente libre a partir de este 1 de enero, además de no poder volver a ser inscrito por el mismo club esta misma temporada.

Joan Laporta ha perpetrado un ridículo histórico para el Barcelona que podría incluso hacer tambalear su presidencia. Ya eran muchos los frentes que tenía abiertos y los enemigos que cada vez tienen más voz contra él. Pero esta chapuza en el caso Olmo, confirmada en este primer día de 2025, no tiene precedentes, y podría ser el estacazo definitivo a un presidente que ha empeorado la delicada situación financiera que traía la entidad azulgrana de etapas anteriores.

La chapuza de Laporta con Dani Olmo comienza a principios de temporada. Es importante entender el inicio de la historia para comprenderla. El Barcelona fue al mercado veraniego y su fichaje estrella esta temporada fue el catalán, ex del Leipzig. Tras marcarse una Eurocopa brillante con España, Olmo recaló en el Barça como uno de los jugadores más importantes de su plantilla.

Pasaban las semanas y el Barcelona no lograba inscribir a Dani Olmo. El club catalán se había excedido en su límite salarial y no cumplía la regla 1:1 en el Fair Play financiero que exige la Liga. No encontraban la manera, mientras activaban palancas que buscaban hasta debajo de las piedras. Finalmente, tras no poder disputar las dos primeras jornadas de Liga, ocurrió un milagro que ha terminado siendo una patada hacia delante sin final feliz para los culés.

Christensen se lesionó, de larga duración, y el Barcelona utilizó esta baja para quitarle su licencia y poder inscribir así a Dani Olmo. Todo parecía estar solucionado. La inscripción era válida hasta el 31 de diciembre y Joan Laporta tenía por delante cuatro meses para buscar una solución a este problema y desbloquear la situación financiera de su entidad.

El callejón sin salida de Laporta con Olmo

Pero Joan Laporta ha sido incapaz durante estos cuatro meses de buscar una solución para poder inscribir Dani Olmo. Y ahí es donde comienza su gran chapuza. Primero vendió a todos sus socios que el contrato firmado con Nike desbloquearía la situación con el Fair Play financiero y el Barcelona volvería a la regla 1:1.

Lo vendió en Asamblea como el mejor contrato de la historia del fútbol con una marca deportiva. Pero la realidad es que no le ha servido de nada para esta temporada. El Barça con ese contrato no logró desbloquear su maltrecha situación. Empezaba a ser un callejón sin salida para el presidente culé.

Posteriormente, viendo que el tiempo se le acababa, Joan Laporta tomó la decisión de demandar a la Liga de Javier Tebas para intentar lograr una cautelar que le diese algo más de tiempo y poder seguir contando con Dani Olmo. Empezaba a verse con el agua al cuello y confiaba en esta opción, ya que a Gavi se la dieron en su momento. Pero la Justicia la desestimó y el presidente del Barcelona se vio acorralado.

Joan Laporta no veía solución y actuó a la desesperada con un acuerdo de venta para los próximos 20 años con diferentes compradores árabes de los asientos VIPS de un Camp Nou que sigue en obras para intentar entrar en la norma 1:1. Necesitaba ingresar 100 millones de euros, que en teoría según la entidad barcelonista ha ingresado. Pero Laporta, con esta decisión desesperada, ha malvendido este patrimonio por una cantidad muy inferior a la que podría haber negociado si no hubiese actuado de esta manera. Otra opción era un aval personal de la Junta Directiva. Pero esa posibilidad siempre fue una quimera.

La gran chapuza de Laporta con Olmo

La chapuza es de dimensiones incalculables. La situación llegó sin estar desbloqueada al pasado 31 de diciembre. Fecha límite. Todo estaba en manos de la Liga. El Barcelona envió toda la documentación de esta nueva palanca, pero la patronal, después de revisar bien todos los documentos, no dio el visto bueno: «La Liga informa que, a la fecha de hoy, 31 de diciembre, el FC Barcelona no ha presentado ninguna alternativa que, atendiendo al cumplimiento de la normativa de control económico de La Liga, le permita inscribir ningún jugador a partir del próximo 2 de enero».

El ridículo estaba confirmado. Dani Olmo y Pau Víctor dejaban de estar inscritos en la Liga. El primero, además, a partir de este 1 de enero es agente libre y puede firmar por otro club si así lo desea. Joan Laporta actuó a la desesperada, chapuza tras chapuza, pensando que podrían pasarle la mano una vez más. Pero no ha sido así y la casa se le ha caído por completo.

Dani Olmo no podrá volver a jugar con el Barcelona en Liga esta temporada. Así lo dice la normativa de la patronal. Un jugador no puede ser inscrito dos veces en una misma temporada por el mismo club. Esa es la dura realidad para el Barcelona, que ha perdido para lo que resta de campaña a un jugador capital. Las 24 horas del último día de 2024 fueron bochornosas. Ahora falta por ver que decide el jugador con sus representantes y como actúa Joan Laporta a partir de ahora.

El presidente barcelonista sigue jugando al ilusionismo, ese que lleva practicando desde que regresó a la entidad azulgrana, y sigue vendiendo esperanza en un caso que representa una chapuza surrealista para un club que en otros tiempos llegó a ser más serio de lo que es ahora.