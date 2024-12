La Liga de Tebas da por no inscrito a Dani Olmo al no presentar el Barça «ninguna alternativa»

La Liga de Tebas ataca al Barcelona en el culebrón por la inscripción de Dani Olmo. En un comunicado oficial pasadas las nueve de la noche del último día de 2024, la Liga desveló que el Barcelona «no presentó ninguna alternativa» para poder inscribir a algún jugador a partir de enero. Se refiere, sin citarlos, a Dani Olmo y a Pau Víctor.

«La Liga informa que, a la fecha de hoy, 31 de diciembre, el FC Barcelona no ha presentado ninguna alternativa que, atendiendo al cumplimiento de la normativa de control económico de La Liga, le permita inscribir ningún jugador a partir del próximo 2 de enero», explica la Liga de Tebas en un comunicado que ahonda en la surrealista situación de Dani Olmo en el Barcelona.

Este mensaje de la Liga se produce después de otro comunicado oficial del Barcelona, en el que detallaba la nueva vía que se inventó este 31 de diciembre al ver que era incapaz de inscribir a Dani Olmo: pedir a la Federación una nueva licencia para el internacional español y para Pau Víctor.

Esto, traducido en términos futbolísticos, es que Dani Olmo se queda libre a partir de este 1 de enero, toda vez que el Barcelona no consigue la renovación de la licencia del futbolista. Y si esto es así, Dani Olmo ya no podrá volver a jugar con el Barça en toda la temporada, porque como recoge el reglamento de la RFEF y de la Liga una licencia cancelada no se puede volver a activar. Y la de Olmo queda cancelada este 1 de enero.

Lo que ha hecho el Barça es pedir una nueva licencia, pero eso ni está aprobado todavía por la Federación ni tampoco por la Liga, que es el organismo que transmita las fichas de los jugadores. El Barça gana tiempo, pero ni mucho menos tiene asegurada la presencia de Dani Olmo en su plantilla a partir de este mes de enero de 2025.

El culebrón es surrealista porque se produce en el último día del año y a contrarreloj. El Barça se lanza ahora a pedir una nueva licencia para Dani Olmo al constatar de que no puede renovar la actual, de que no tienen el ok de la Liga al contrato de los palcos VIP del nuevo Camp Nou. De ese contrato es desde donde se quería sacar el dinero para inscribir a Olmo, pero no lo tienen, por lo que piden a la RFEF hacer una nueva licencia.