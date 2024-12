El Real Madrid tiene claro que «Tebas es un ser analógico»

El Real Madrid mira al futuro. Lo lleva haciendo varios años. Durante la presidencia de Florentino Pérez siempre han tenido claro por la casa blanca que deben estar permanentemente avanzando y constante transformación. Incluso, anticiparse a los nuevos avances que puedan ir llegando y a los que el club blanco se quiere ir sumando. Sin ir más lejos, el máximo mandatario abrió durante la última Asamblea Ordinaria y Extraordinaria que se celebró el pasado mes de noviembre la puerta a Bernabéu Infinito, donde cualquier aficionado podría disfrutar de la experiencia de estar en el coliseo madridista desde cualquier lugar del mundo con gafas de realidad aumentada.

Esto es un ejemplo, aunque el Real Madrid trabaja para estar siempre acorde con los avances tecnológicos que mejoren la experiencia de los aficionados y, obviamente, que mejoren el deporte. Por ello, desde el club blanco no entiende el motivo que lleva a la Liga, de la que alguno dice que es el mejor campeonato del mundo, que no tenga tecnología de gol. O, incluso, que el VAR no se utilice con la eficiencia de otras competiciones. Y, obviamente, para la cúpula madridista el principal culpable de todo esto tiene nombre y apellido: Javier Tebas Medrano.

«Tebas es un ser analógico», aseguran desde la cúpula madridista. «Se niega a avanzar y mejorar», añaden. Desde el Real Madrid no entiende como el presidente de la Liga se niega a apostar por las nuevas tecnologías que pueden mejorar la experiencia de los aficionados y pueden hacer la práctica del fútbol más justa para los equipos.

Desde que Florentino Pérez hablase abiertamente de llevar la experiencia de un partido en el Santiago Bernabéu a los millones de aficionados madridistas que no tienen la suerte de acudir al estadio, ha habido muchas opiniones favorables al proyecto ideado por el presidente del Real Madrid. Pero cuando los expertos en la tecnología de gafas de realidad aumentada hablan tienen un patrón, y es que la Liga no lo va a poner nada fácil con Bernabéu Infinito.

El atraso tecnológico de la Liga, traba para el Real Madrid

El Real Madrid se las verá con el campeonato de Tebas, que no parece que vaya a ceder los derechos televisivos, sea cual sea el distribuidor de este tipo de señal que contrate el club. Florentino dejó clara su intención de que sea Apple, pero no descarta otras opciones, quizá más económicas para el aficionado de clase media que quiera vivir esta experiencia.

Todo indica que la vía adecuada para que Bernabéu Infinito vea la luz es la creación de la Superliga, una competición que permita distribuir el contenido, en este caso los partidos. Sin embargo, en el panorama actual parece bastante improbable que Tebas vaya a conceder su producto al Real Madrid, club con el que mantiene una guerra abierta.

«Yo creo que en España es imposible. Si el presidente de la Liga no llega a un acuerdo con el Real Madrid, no se va a poder hacer nada», aclara Alejandro Lucas, experto en realidad aumentada y socio fundador de Astarna Sports, una empresa ha tenido una breve experiencia con el campeonato español, siempre frustrada por el retraso tecnológico de la Liga.

La respuesta de la Liga a este y otros expertos que cuentan su testimonio a este periódico siempre acaba siendo negativa cuando se propone algo como lo que busca el Real Madrid con Bernabéu Infinito: «No hemos podido avanzar mucho con ello. No hemos llegado a nada con ellos. La tecnología aporta valor y se pueden sacar muchos proyectos y modelos de negocio a partir del tratamiento de datos para enviarlos a visores de realidad virtual, a entrenadores para mejorar situaciones de partido reales. Hasta para el aficionado, incluso meterse dentro del campo de fútbol y correr junto con los jugadores reales. Pero aunque hay mucho interés o parece que lo hay, no se llega nunca a hacer nada».