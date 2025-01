La Federación no dará una nueva licencia a Dani Olmo sin el «visado previo de la Liga»

La Real Federación Española de Fútbol no puede tramitar ninguna licencia federativa en competición profesional sin el visado previo de la Liga, un hecho que, a fecha de hoy, no ha sucedido. Desde Las Rozas, este inusual 1 de enero, son claros. Sin el permiso del organismo presidido por Javier Tebas, el ente federativo no puede tramitar una nueva ficha, por lo que el Dani Olmo no podría jugar ninguna competición mientras no fiche por otro equipo. Tampoco podría ser convocado en estos momentos por la selección española.

Por su parte, la Liga ha confirmado en la mañana de este 1 de enero lo que ya era una evidencia tras las campanadas de final de año. Dani Olmo y Pau Víctor no están inscritos con el Barcelona en la competición doméstica. La patronal ha borrado a ambos jugadores de la plantilla azulgrana en su web oficial a primera hora tras confirmarse en la noche del pasado martes que la entidad catalana no había logrado desbloquear su delicada situación con el Fair Play financiero. Christensen, que no estaba inscrito, sí aparece en la web de la Liga con licencia.

«La Liga informa que, a la fecha de hoy, 31 de diciembre, el FC Barcelona no ha presentado ninguna alternativa que, atendiendo al cumplimiento de la normativa de control económico de La Liga, le permita inscribir ningún jugador a partir del próximo 2 de enero», explicó la Liga en un comunicado en la noche del 31 de diciembre.

Por lo tanto, desde las 00:00 horas es una realidad que el Barcelona no logró convencer a la Liga de que su palanca era fiable, para poder así desbloquear su situación económica, que es muy delicada, y la patronal ha dejado sin inscripción a Dani Olmo y a Pau Víctor.

El punto 5 del artículo 141 de la Liga señala que «los futbolistas cuya licencia se cancele, no podrán, en el transcurso de la misma temporada, obtener licencia en el mismo equipo del club al que ya estuvieron vinculados». Eso significa que Dani Olmo y Pau Víctor no podrán volver a jugar con el Barcelona en Liga. Así lo dice la Patronal y así lo ha confirmado tras borrar a ambos jugadores de la plantilla azulgrana.

La Federación, por su parte, tiene claro que no se pondrá ni en contra de la Liga, con la que ha iniciado una nueva etapa en la que las relaciones son mucho más fluidas, y que, por respeto al resto de equipos, no se saltarán su propio reglamento. Y es que, éste lo deja claro: una licencia cancelada no se puede volver a activar. Por lo tanto, salvo giro radical que no se espera, Dani Olmo no volverá a jugar con el Barcelona en lo que queda de temporada.