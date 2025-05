La bipolaridad de Freixa: de venirse arriba en Champions a la «serenidad y discreción» en solo 48 horas

Toni Freixa ha vuelto a revolucionar las redes con sus comentarios sobre la actualidad del Barcelona en la previa de la jornada 34 de Liga donde el equipo culé visitará a un Valladolid recién descendido. Esta vez, el ex directivo azulgrana ha tirado de bipolaridad e hipocresía afirmando que la afición culé se está tomando estas semanas con «serenidad y discreción», cuando hace apenas 48 horas estaba totalmente eufórico.

«Me gusta la serenidad y discreción con la que el barcelonismo afrontamos los partidos del sábado y el próximo martes. Sin fantasmadas, sin vender humo. Club y afición ejemplares», comentó Toni Freixa este viernes en sus redes sociales antes de que el Barcelona visite al Valladolid en Liga y al Inter de Milán en Champions.

Pero, el mismo Freixa, hace apenas 48 horas, publicaba esto en redes sociales: «¡Qué capacidad para levantarse tiene este equipo! Un mérito inmenso!!!! Y estamos a 2 partidos de la Liga y 2 de la Champions. ¡Qué gran temporada, culés!». El abogado blaugrana estaba totalmente eufórico y ahora dice que la afición del Barça se está tomando esta semana con «discreción». Él mismo ha cambiado de opinión en apenas dos días.

También habla Toni Freixa de serenidad y de que ellos no venden humo después de que la afición del Barcelona no haya parado de comentar la exhibición de Lamine Yamal del pasado miércoles en Champions, a pesar de que su equipo no pudo pasar del empate a tres contra el Inter de Milán en la ida de semifinales, demostrando grandes debilidades en defensa y mostrando un gran cansancio colectivo.

Un Toni Freixa que lleva toda la temporada mostrando su euforia y que en sus redes sociales tiene un mensaje fijado que dice que este año el Barça «ganará la Liga». Pero ahora habla de «serenidad» y de no vender humo, cuando la realidad es que durante todo el año ha mostrado una actitud totalmente opuesta.