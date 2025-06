La pataleta de Toni Freixa menospreciando el Mundial de Clubes porque no está su Barça

El hecho de no jugar el Mundial de Clubes 2025 escuece y mucho en Can Barça. Tan sólo basta echar un vistazo a los comentarios que, desde el sector más blaugrana, lanza contra la nueva competición de clubes a la que se accede por méritos, meritocracia, con cupos para los dos mejores de cada país donde quedó apeado el Barcelona, que su último buen año en Champions League no tapa las vergüenzas de años anteriores. Sólo hace ver la pataleta de Toni Freixa menospreciando el Mundial de Clubes, simplemente porque no está su Barça.

«Al segundo partido de la primera edición del Mundial de Clubes ya se ha conseguido la mayor diferencia de goles que nunca se ha conseguido en 21 ediciones de la Copa Mundial de selecciones, que empezó hace 95 años. Curioso y muy ilustrativo», es la publicación de Toni Freixa, ex directivo del Barça y ex candidato a la presidencia que ganó Joan Laporta, en su red social X, en alusión a la goleada que logró el Bayern de Múnich ante el Auckland City neozelandés (10-0).

Al segundo partido de la primera edición del Mundial de Clubes ya se ha conseguido la mayor diferencia de goles que nunca se ha conseguido en 21 ediciones de la Copa Mundial de selecciones, que empezó hace 95 años. Curioso y muy ilustrativo — Toni Freixa (@tonifreixa) June 15, 2025

Y es que no cabe duda de las diferencias entre los equipos europeos y los del resto del mundo. Si la brecha ya es poderosa entre los equipos sudamericanos y los europeos, ésta aumenta si miramos a otros competiciones y zonas, ya sean los equipos de Estados Unidos, equipos asiáticos o africanos. Hasta la fecha, han sido pocas las ediciones del Mundialito que no ha ganado un equipo europeo, el ganador de la Champions League.

Y es cierto que en una Copa Mundial de selecciones no se ha llegado jamás a este marcador, el récord en este sentido está en un 10-1 establecido en el Mundial de España en 1982, cuando Hungría vapuleó a El Salvador.

En cualquier caso, las declaraciones de Toni Freixa responde a una simple rabieta, un comentario que jamás habría publicado si su club, el Barça, hubiera logrado clasificarse para esta Copa Mundial de Clubes, si por méritos, ya sea como vencedor de la Champions League o por su coeficiente UEFA, hubiera accedido a él en lugar de Real Madrid y Atlético de Madrid.

De hecho, en la misma red social son diferentes usuarios los que le indican esto a Freixa, aludiendo uno de ellos que «si llega a ser el Barça el que juega esta tarde frente al Auckland dirías que gran partido de los de Flick ante un gran equipo que en España lucharía por entrar en Conference». «Toni, hacerte la tarea para desprestigiar el torneo dice lo mucho que te duele no estar en el torneo», le responde otro.

Eres muy top Toni.

Si llega a ser el Barça el que juega esta tarde frente al Aucland dirías que gran partido de los de Flick ante un gran equipo que en España lucharía por entrar en Conference.

Voy a ver a mi equipo contra el PSG.

A ver qué hace hoy el «maestro» Simeone. — F.J. Galindo (@pacoeisa) June 15, 2025

Otros le recuerdan una goleada muy abultada en Champions League entre rivales más parejos, como fue el 2-8 que le propinó el mismo Bayern de Múnich al Barça en 2020…