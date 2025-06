Freixa tilda de cobarde al presidente del Athletic por criticar al Barça: «La valentía no es su virtud»

Guerra abierta entre Barcelona y Athletic. Mejor dicho, entre Toni Freixa y el Athletic, ya que el ex dirigente no es actualmente una voz oficial del club azulgrana. Todo comenzó cuando el presidente del Athletic, Jon Uriarte, explotó contra Enric Masip, mano derecha de Joan Laporta que aseguró sentirse «decepcionado» con la afición bilbaína tras la última jornada de Liga.

El Barcelona visitó San Mamés ya como campeón y fue reconocido por los jugadores del Athletic con el tradicional pasillo. Un sector de la afición vasca silbó el gesto y provocó el enfado de Masip, que cargó durante. «Estoy muy decepcionado con la afición de Bilbao, Por silbar en el pasillo, por no felicitar al presidente, que creo que nos lo merecemos y la Liga que hemos hecho. Lo he encontrado muy feo. La verdad, no nos lo merecemos», explicó.

Tuvo réplica inmediata a través de Uriarte, el técnico del Athletic. «Masip hablaba de animadversión. Es más bien cansancio o hartazgo hacia ciertas cosas de las que recibimos información, aparecen cosas raras pero luego no sucede nada. La gente quiere claridad. Hemos oído hablar de pagos a Negreira que están probados porque han existido y la afición no sabe cómo está ese tema, si va a haber consecuencias» explicó el mandamás vasco.

Y las declaraciones de Uriarte han provocado la reacción del mencionado Toni Freixa, ex dirigente azulgrana. «Cuatro minutos de discurso para no referirse a lo que Masip dijo. «Vergonzosa la pitada de la afición al pasillo del campeón». Claro, que para valorarlo hace falta valentía y parece ser que esta no es la mejor virtud del presidente del Athletic Club. ¡Bai tamalgarria!», publicó en sus redes sociales.

La relaciones entre Athletic y Barcelona no atraviesan su mejor momento, más bien lo contrario. Especialmente después de que los azulgranas se lanzaran a fichar a Nico Williams, algo que no fue bien recibido en San Mames. El cruce de declaraciones es la última prueba de la tensión entre ambas directivas.