El Comité de Disciplina sanciona a Lunin con un partido tras su expulsión en la tangana del Clásico

Andriy Lunin ya conoce su sanción por su expulsión durante la tangana del Clásico. El Comité de Disciplina ha castigado al guardameta ucraniano con un partido de suspensión por la cartulina roja que vio al final del encuentro. Fue uno de los damnificados de la trifulca final que acabó con un expulsado y seis jugadores amonestados.

Este miércoles, el Comité de Disciplina ha emitido las sanciones a los futbolistas amonestados y expulsados en el Clásico. En el caso de Lunin ha sido sancionado con «1 partido de suspensión por conducta contraria al buen orden deportivo, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD.. (Artículo: 129)», según indica la resolución del citado Comité.

En el escrito se asegura que el Real Madrid presentó alegaciones para que le quitaran la roja a su portero: «El club alegante señala en su escrito que concurre un error material manifiesto en el acta arbitral, en cuanto de la prueba videográfica aportada resultaría que la infracción imputada al jugador expulsado no existe, en cuanto la conducta descrita en el acta no se corresponde con la realidad de lo ocurrido, pues el jugador expulsado «sale de su banquillo únicamente para interponerse entre Ferran Torres y Vinicius Jr. en un intento evidente de evitar un enfrentamiento y restablecer la calma». Asimismo, se alega que tal intervención, conciliadora, es coherente con su perfil personal y profesional, de hombre calmado y no agresivo.. Por todo ello, solicita que se deje sin efecto disciplinario la citada expulsión», asegura el club blanco.

Sin embargo, el Comité ha desestimado las alegaciones del Real Madrid y decidido sancionar al ucraniano con un partido. Por tanto, el guardameta no podrá sentarse en el banquillo el próximo sábado contra el Valencia al tener que cumplir la sanción. Mismo castigo ha recibido Pedri, expulsado en los últimos minutos del choque por doble amarilla por una patada a Aurelién Tchouaméni. La resolución señala que el centrocampista ha recibido «1 partido de suspensión por doble amonestación y consiguiente expulsión, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD.. (Artículo: 120 )».

Así, Lunin es el único sancionado por la tangana del Clásico. Al resto de amonestados (Militao, Rodrygo, Vinicius, Fermín, Balde y Ferran) se les mantiene la cartulina amarilla. La tangana comenzó poco después de que Pedri viera la roja. Ambos cuerpos técnicos se enzarzaron, donde varios jugadores estaban fuera de sí. Vinicius, que ya venía enfadado después de ser sustituido por Xabi Alonso, ya venía de haber tenido sus más y sus menos con Lamine Yamal durante el encuentro.

Pero el asunto no quedó ahí. Al terminar el partido, se vio a la estrella del Barça fuera de sí retando a varios jugadores del Real Madrid con irse fuera para «seguir la conversación». Una provocación que hizo que Vinicius fuese directo al túnel de vestuarios para ir a por el delantero, a pesar de que previamente el cuarto árbitro le pido que «no entrase». Tanto a Frenkie de Jong como Raphinha no les gustó la respuesta del brasileño y fueron directos a por él. Varios del equipo de Xabi tuvieron que sujetar a Vini mientras el jugador seguía aceptando el desafío de irse con él a charlar dentro de los vestuarios. La cosa no pasó a mayores y se terminó ahí.