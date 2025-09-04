La difícil situación de Lunin

Andrey Lunin está en una situación complicada en el Real Madrid que no tiene visos de mejorar a medio plazo. El portero ucraniano sabe perfectamente que, por el momento, tiene cerrada la portería del equipo blanco. Xabi Alonso no es partidario de cambiar a su guardameta titular y, cuando este es Thibaut Courtois, menos aún. El belga es el mejor portero del mundo, aunque el donostiarra también se está esmerando en que no tenga que demostrarlo con tanta frecuencia como antaño.

Esta situación deja en una posición delicada a Lunin, que a sus 26 años ve cómo las opciones de jugar se reducen al mínimo. Sólo una ausencia por lesión de Courtois le podría permitir defender la portería del Real Madrid de aquí al mes de enero, cuando la Copa del Rey hará acto de presencia en la ronda de dieciseisavos de final ante un equipo de menor categoría.

Lunin renovó en septiembre de 2024 con el Real Madrid hasta 2030. Desde que se anunció su ampliación de contrato, ha jugado tan solo 14 partidos: siete en Liga, cinco en Copa del Rey y dos en Champions. Salvo los de la competición copera, el resto los disputó por la ausencia de Courtois. En Copa del Rey llegó hasta semifinales, pero en la final, el Clásico celebrado en el estadio de La Cartuja, el elegido por Ancelotti fue Courtois.

Este verano se volvió a especular con su salida del Real Madrid, pero finalmente el meta ucraniano tomó la decisión de seguir peleando por triunfar en el conjunto blanco. No obstante, tendrá una situación muy complicada, ya que no disfrutará de minutos mientras Courtois sea el jefe de la portería madridista.

Lunin dio la cara

Cuando Lunin tuvo que ponerse al frente de la portería del Real Madrid hace dos temporadas, tras la grave lesión que sufrió Courtois antes de empezar la Liga contra el Athletic en San Mamés, el ucraniano asumió la responsabilidad de la meta blanca, un puesto que alternó con Kepa, aunque finalmente terminó siendo él quien se hizo con la titularidad.

La participación de Lunin esa temporada fue determinante para que el Real Madrid alcanzase la final de la Champions, un partido que se perdió en Wembley al sufrir un proceso gripal. No obstante, su nivel fue capital para que los madridistas ganasen la Liga y pudiesen levantar la Decimoquinta.