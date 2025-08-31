El viaje exprés de Courtois del Bernabéu a Zandvoort para la F1: «Correré en 5 o 6 años cuando me retire»

Thibaut Courtois es capaz de todo. Si este sábado por la noche estaba en el Santiago Bernabéu defendiendo la portería del Real Madrid en su victoria en el partido de la jornada 3 de Liga contra el Mallorca, este domingo se hizo un viaje exprés hacia el circuito de Zandvoort para disfrutar de la carrera de Fórmula 1 en el Gran Premio de Holanda.

El guardameta belga no renuncia a su otra gran pasión. Las cámaras de televisión le cazaron en el habitual paseo de famosos por la parrilla de salida, esta vez en Zandvoort, y este domingo Courtois verá en primera persona la última carrera de F1 en Holanda, que no tiene contrato más allá de este Mundial de 2025.

Courtois encajó en la noche del pasado el primer gol de la temporada, el que marcó Muriqi con la espalda, pero culminó una buena actuación para salvar a un Real Madrid perjudicado por los árbitros y el VAR. El encuentro acabó 2-1, pero los blancos marcaron tres goles más, dos de Kylian Mbappé y otro de Arda Güler, todos anulados entre fueras de juego milimétricos y manos difíciles de comprender.

Courtois, un fijo de la Fórmula 1

Hay que recordar que hace cosa de un mes Courtois ya acudió a la carrera del GP de Bélgica en Spa-Francorchamps, una cita a la que siempre acude al celebrarse en su país natal y cogerle habitualmente de vacaciones. El belga dio el banderazo final y repartió los premios a los tres primeros: Oscar Piastri, Lando Norris y Charles Leclerc, con quien compartió unos minutos de charla este domingo en el box de Ferrari.

Esta vez se dio una maratón para llegar del Bernabéu a Zandvoort en cuestión de horas aprovechando que el trazado queda cerca de la concentración de la selección belga, donde pasará las próximas dos semanas durante el primer parón de selecciones de la temporada. Y por ofrecer más detalles de su devoción por los monoplazas, Courtois adquirió hace unos años un equipo de F4 al que dio el nombre de TC Racing en honor a las iniciales de su nombre y que tiene sede en Madrid.

«Cuando me retire, ahora mismo no nos dejan los contratos. En cinco o seis años le daré caña», respondía Courtois preguntado por DAZN sobre cuándo se subirá a un monoplaza.