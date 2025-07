Courtois no tiene dudas: «Mi sueño es retirarme en el Real Madrid»

Thibaut Courtois fue uno de los protagonistas del último Gran Premio de Bélgica de Formula 1. El portero belga ondeó la bandera a cuadros que significó el final de la carrera al sprint del histórico circuito de Spa-Francorchamps. Un fin de semana en el que el guardameta del Real Madrid disfrutó junto a su familia a pocos días de comenzar la pretemporada, que arranca el 4 de agosto. Courtois se incorporará a los entrenamientos en Valdebebas con su futuro en el club blanco prácticamente asegurado hasta 2027.

El belga acaba contrato en 2026, pero su ampliación por un año más está cerrada. Como ya adelantó Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones el pasado marzo, la vinculación entre el jugador y el club se extenderá hasta 2027. Courtois ya ha dejado clara su postura en varias declaraciones. La última, en su aparición en el Gran Premio que se celebra en su país. «No es ningún secreto que quiero jugar en el Real Madrid el mayor tiempo posible y, si hay suerte, terminar allí mi carrera. Ese es mi sueño, así que todo saldrá bien», ha asegurado el portero. Unas palabras que ya pronunció en el Mundial de Clubes, en la previa del duelo ante Pachuca.

No aseguró su renovación, que aún no es oficial, pero dio motivos para el optimismo: «Todavía no está cerrado, pero estamos en conversaciones para sellar el acuerdo». Con la continuidad de su portero estrella, el Real Madrid continuará su apuesta por el dúo formado por Courtois y Lunin. El ucraniano seguirá a la sombra del ‘1’, pero seguirá una temporada más como madridista salvo sorpresa en la parte final del mercado veraniego.

Courtois también ha hablado sobre la exigencia del calendario, un tema que le llevó hace a unas semanas a un enfrentamiento dialéctico con Javier Tebas. En sus declaraciones al medio belga Sporza, con el mismo que ha aclarado su futuro en el Madrid, el jugador merengue ha vuelto a incidir en uno de los temas que más preocupan a los protagonistas sobre el verde. «Como futbolista, no se trata del número de partidos, sino del descanso entre ellos. Deberíamos intentar tener periodos más largos para que el cuerpo descanse por completo», ha asegurado el ex de Chelsea y Atlético de Madrid.

Courtois y su vinculación con el motor

El portero del Real Madrid es un gran apasionado del motor, especialmente del automovilismo. Junto a su mujer, Mishel Gerzig, Courtois fundó el año pasado su propio equipo de Fórmula 4 en España: TC Racing. Un proyecto, que incluye también los deportes electrónicos, con el que se marca un ambicioso objetivo. «El escenario ideal es encontrar a un piloto que destaque en un simulador, subirlo a un coche e incluso poder guiarlo hasta la Fórmula 1», ha declarado Courtois a Sporza.