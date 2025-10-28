Hasta 3.500 euros por un carné

La Policía incauta 281 abonos del Real Madrid en la reventa del Clásico

La Policía levantó 20 actas de reventa en el Clásico y requisó 281 abonos vendidos a través de intermediarios

El precio de los abonos vendidos oscilaba entre los 500 y 3.500 euros

La reventa del Clásico, la lacra que el Real Madrid quiere eliminar: «Tengo entradas a 3.500 euros»

Clásico, reventa
Agentes de la Policía Nacional a caballo en los aledaños del Santiago Bernabéu antes de un partido del Real Madrid. (Getty)

La Policía Municipal de Madrid ha informado este martes que incautaron más de 280 abonos del Real Madrid durante el Clásico. La Policía desplegó un dispositivo especial para este partido, con una multitud de agentes rodeando los aledaños del Santiago Bernabéu. Durante ese operativo requisaron un total de 281 abonos, cuando una veintena de personas se dedicaban a devolvérselos a sus respectivos propietarios tras haber hecho negocio con ellos en el Clásico.

La Policía preparó para este día un dispositivo especial debido a que se trataba de un partido en el que se preveía excesiva especulación y demanda de entradas. El precio de los abonos oscilaba entre los 500 y 3.500 euros, según ha publicado la cuenta oficial de la Policía Municipal de Madrid.

OKDIARIO ya desveló en la previa una conversación entre varios aficionados interesados en comprar entradas para el Clásico y varios profesionales de la reventa. Por aquel entonces, a dos días del gran partido, las entradas más caras ya alcanzaban los 3.500 euros y las más baratas estaban por 650 euros.

Los agentes actuaron después de identificar a varias personas con actitud sospechosa en varias zonas de las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu. La Policía Municipal les sorprendió cuando intentaban devolver los carnés a sus propietarios, los cuales habían sido vendidos a través de intermediarios.

A estas personas se les abrirá expedientes administrativos, mientras que el Real Madrid estudiará los casos, pudiendo llegar incluso a la retirada permanente del carné de estos 281 socios. Ya en mayo del año pasado ocurrió algo similar con 138 socios para los que el club pidió su expulsión.

Lo último en Real Madrid

Últimas noticias