La Policía incauta 281 abonos del Real Madrid en la reventa del Clásico

La Policía Municipal de Madrid ha informado este martes que incautaron más de 280 abonos del Real Madrid durante el Clásico. La Policía desplegó un dispositivo especial para este partido, con una multitud de agentes rodeando los aledaños del Santiago Bernabéu. Durante ese operativo requisaron un total de 281 abonos, cuando una veintena de personas se dedicaban a devolvérselos a sus respectivos propietarios tras haber hecho negocio con ellos en el Clásico.

La Policía preparó para este día un dispositivo especial debido a que se trataba de un partido en el que se preveía excesiva especulación y demanda de entradas. El precio de los abonos oscilaba entre los 500 y 3.500 euros, según ha publicado la cuenta oficial de la Policía Municipal de Madrid.

OKDIARIO ya desveló en la previa una conversación entre varios aficionados interesados en comprar entradas para el Clásico y varios profesionales de la reventa. Por aquel entonces, a dos días del gran partido, las entradas más caras ya alcanzaban los 3.500 euros y las más baratas estaban por 650 euros.

🚨OPERATIVO CONTRA LA REVENTA DE ABONOS⚽️ Agentes de #Chamartin intervinieron en el partido del @realmadrid vs @FCBarcelona_es un total de: 🔹 281 abonos del Real Madrid.

🔹 20 actas de reventa. 💵🫰 El precio de los abonos oscila entre los 500€ a los 3500€ cada uno.… pic.twitter.com/54tKc0epuj — Policía Municipal de Madrid (@policiademadrid) October 28, 2025

Los agentes actuaron después de identificar a varias personas con actitud sospechosa en varias zonas de las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu. La Policía Municipal les sorprendió cuando intentaban devolver los carnés a sus propietarios, los cuales habían sido vendidos a través de intermediarios.

A estas personas se les abrirá expedientes administrativos, mientras que el Real Madrid estudiará los casos, pudiendo llegar incluso a la retirada permanente del carné de estos 281 socios. Ya en mayo del año pasado ocurrió algo similar con 138 socios para los que el club pidió su expulsión.