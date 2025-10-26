El Real Madrid logró una victoria que arranca una era

El Real Madrid logró en el Clásico una victoria que son mucho más que tres puntos. Por la importancia del encuentro, pero, sobre todo, por sentir que este equipo puede competir de tú a tú contra cualquiera. Los blancos llegaban a este encuentro con la necesidad de dar un golpe encima de la mesa, de experimentar, de sentir que están preparados para cualquier reto. Por eso, la victoria contra el Barcelona, lejos de ser muy importante en cuanto a la clasificación -ya que pone una ventaja de cinco puntos de diferencia con los azulgranas-, es capital en lo anímico para comenzar la era Xabi Alonso de una vez por todas con unos cimientos bien afianzados.

La derrota contra el Atlético de Madrid tambaleó este proyecto que recién empieza. De hecho, sólo ha jugado 13 partidos: 12 victorias y una derrota. Pero qué derrota. Los cinco goles en el derbi hicieron mucho daño y llenaron de dudas todo lo hecho hasta ese momento, pero en la caseta madridista se marcó en rojo el encuentro contra el Barcelona.

El Real Madrid necesitaba sumar la victoria, y lo hizo. Por ello, en la celebración se mezclaba la alegría con la sensación de haberse quitado un peso de encima: una losa que estaba atenazando a este equipo, que, tras lo sucedido la temporada pasada -donde se mostraron incapaces de competir como se espera de un equipo como el blanco-, sabían perfectamente que necesitaban dar la cara en un partido de nivel.

El Real Madrid se hace grande

El Real Madrid jugó el Clásico como lo hace un equipo grande. Se fue a por su rival desde el primer minuto con el único objetivo de demostrar que era mejor. De hecho, el 2-1 es un resultado tremendamente corto. A los blancos les anularon tres goles, les pitaron un penalti, fallaron otro y tuvieron un sinfín de ocasiones para hacer de este Clásico una tarde muy complicada para los azulgranas.

El Real Madrid mira ahora al futuro con muy buenas sensaciones, con la convicción de que deben seguir mejorando y creciendo, pero también de que están listos para competir contra cualquiera. El siguiente gran partido que tienen los blancos en el horizonte es el duelo de Champions contra el Liverpool, que se celebrará en Anfield. Otra prueba de fuego para la era Xabi Alonso, que desde este 26 de octubre se puede decir que tiene otro color. El vestuario del Real Madrid se ha quitado una pesada mochila y ahora sólo les queda volar.