Kroos defiende a Vinicius: «La mayoría de los que la juzgan simplemente no pueden ponerse en su lugar»

Toni Kroos ha salido en defensa de Vinicius tras la polémica del Clásico. El enfado del brasileño en el cambio ha suscitado muchas críticas. Si hay una persona que le conoce bien, ese es el ex jugador alemán, que ha convivido con él en el vestuario durante sus últimos años en el Real Madrid. Kroos reconoce en su podcast que a él tampoco le gustaba que le sustituyeran, aunque asegura que entiende la reacción de su ex compañero, «pero no es la ideal».

El ex centrocampista germano analizó el Clásico en su podcast y habló de la reacción de Vinicius cuando vio que la cambiaban: «Cuando haces un partido excepcional, sobre todo en un partido como este, no estás contento. A mí tampoco me gustó nunca que me sustituyeran. Pero para ser justos, nunca me he ido directamente al vestuario después».

«Siempre se puede juzgar desde fuera, pero me gusta tener presente que, en realidad, nadie, salvo los que están ahí, en un Clásico y frente a 80.000 espectadores con el marcador 2-1, sabe que uno desea todo menos irse. Esa emoción, nadie que la juzgue al final puede imaginarla. O a menudo. La mayoría de los que la juzgan simplemente no pueden ponerse en su lugar», explicó el ex del Real Madrid sobre las emociones que siente un jugador en un partido así.

No obstante, aunque le defiende, Kroos también aprovecha para mandarle un recado y darle un consejo a Vinicius: «En frío y con algo de distancia, probablemente pensará: ‘Bueno, puedo guardarme la ira un poco más’. Puedo entenderla, pero como se ve en las fotos, no da la impresión de ser ideal. Sin embargo, quiero señalar que es una situación emocional excepcional cuando estás ahí abajo en un partido así».

En última instancia, Toni quiso restar importancia a lo sucedido porque «lo he vivido muchas veces» y sabe que Xabi Alonso tampoco le da importancia a estas cosas: «Lo he vivido muchas veces, así que no siempre hay que tomárselo todo tan en serio. Los entrenadores tampoco suelen hacerlo. Sobre todo los que fueron jugadores».