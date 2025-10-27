El sindicato de futbolistas deja a Vinicius fuera de los 26 candidatos al mejor once del año

El FIFPro ha elegido a sus 26 candidatos para formar el mejor XI de la temporada 2024/25 y entre ellos ha sorprendido que no esté Vinicius Júnior. El delantero del Real Madrid no fue seleccionado en las votaciones de los 28.000 futbolistas profesionales que deciden cada año quiénes son los mejores futbolistas del año. Un hecho que ha provocado la incredulidad en comparación el extremo con otros que sí han entrado en la fase final.

Vinicius quedó, como mínimo, por detrás de casi una treintena de jugadores. Se juzgaron las actuaciones entre el 15 de julio de 2024 y el 3 de agosto de 2025 con la condición de haber participado en al menos 30 partidos oficiales durante ese periodo. Un plazo de tiempo en el que únicamente ganó con el conjunto blanco la Copa Intercontinental, donde el brasileño marcó un gol y dio una asistencia ante el Pachuca en la final.

Sin embargo, durante ese plazo tuvo que sufrir momentos muy duros. Después de haber ganado Liga, Supercopa de España y Champions, Vinicius perdió el Balón de Oro frente a Rodri Hernández. Desde entonces, el extremo vivió un bajón de rendimiento, donde no pudo levantar ningún título. Sin embargo, otros de sus compañeros en el Real Madrid sí están entre los candidatos como Courtois, Arnold, Valverde, Bellingham y Mbappé. También está el ex jugador, Luka Modric.

Por otro lado, también hay hasta tres españoles, todos ellos del FC Barcelona: Cubarsí, Lamine y Pedri. Los 11 futbolistas que hayan recibido más votos en su posición serán seleccionados para el World 11, que se revelará el lunes 3 de noviembre de 2025 a partir de las 14:00 horas en las plataformas digitales de FIFPRO.

Los 26 candidatos al mejor once del FIFPro sin Vinicius