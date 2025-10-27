La disculpa de Vinicius tras su enfado: «Los Clásicos son así, no quisimos ofender a nadie»

Vinicius Júnior fue uno de los claros protagonistas del Clásico. El futbolista brasileño vivió de todo en el Santiago Bernabéu: le anularon un penalti, se cabreó con Xabi Alonso y se enganchó con Lamine Yamal al final del partido. Tres momentos que puso al brasileño en el ojo del huracán y hasta cabreó al madridismo después de marcharse al banquillo incidiendo en «irse del equipo».

Para relajar tensiones, el carioca quiso hablar en Real Madrid TV para explicar en pocas palabras todo lo que había sucedido en el partido y la tensión que se vivió entre ambos equipos con sangre de querer saldar cuentas unos con otros. «El Clásico es así, hay muchas cosas dentro y fuera de los campos. Intentamos equilibrar todo eso, pero no siempre es posible. No queremos ofender a nadie ni a los jugadores de Barça y tampoco la la afición. Sabemos que cuando entramos ahí tenemos que defender nuestro lado y voy a hacerlo así. Hala Madrid», explicó.

El Real Madrid y Vinicius rindieron cuentas con Lamine Yamal

Durante el partido, a pesar de que hubo gestos de amabilidad entre Vini y Lamine, el ambiente fue caldeando con el paso de los minutos: «Solo dais pases atrás», decía el brasileño a lo que el futbolista culé respondía con un sarcástico «No te entiendo». Una vez el árbitro pito el final, Lamine amenazó a varios jugadores del Real Madrid con «verse en la salida». Eso provocó que el brasileño saliese como una fuera directo a Yamal diciéndole que «ya podía hablar».

En el vestuario merengue había ganas de lanzar un mensaje al Barça después de las declaraciones de su estrella en la Kings League horas antes del Clásico. Aseguró que el Real Madrid «robaba y solo se quejaba». Unas palabras que no gustaron y que provocó que pesos pesados como Carvajal y Courtois fueran a rendir cuentas. Vinicius salió para justificar que todo fue producto de la tensión que se viven esta clase de partidos, y más si hay una provocación previa.