Vinicius Junior se equivocó gravemente en el Clásico. Si bien es cierto que futbolísticamente estuvo de notable, su actitud al ser sustituido, fuese o no una decisión acertada de Xabi Alonso, estuvo totalmente fuera de lugar y desde el club blanco se ve como un error del brasileño. «Estuvo mal», aseguran desde el vestuario madridista, quienes no esconden que Vini se equivocó.

Vinicius se enfadó mucho al ser sustituido del Clásico a los 72 minutos. El brasileño no entendía que fuese el elegido para abandonar el terreno de juego cuando vio su número en el cartel luminoso del cuarto árbitro. Empezó a hacer aspavientos y gestos de desaprobación ante la decisión de Xabi Alonso de sacarlo del campo por Rodrygo. El camino hacia el banquillo del delantero fue tenso, pero, cuando llegó, sin mirarse con el donostiarra y manifestando su enfado, decidió irse hacia el túnel de vestuarios, abandonando el campo. Ocho minutos después, regresó al banquillo y fue protagonista en la doble trifulca del final del duelo.

No es la primera vez que Vinicius se indigna al ser sustituido. La última vez, sin ir más lejos, sucedió el pasado miércoles, en el encuentro que enfrentó al Real Madrid con la Juventus, a los 84 minutos. El brasileño también se enfadó con Xabi Alonso y abandonó el estadio Santiago Bernabéu muy molesto con el donostiarra, con quien mantiene una relación compleja desde el primer día.

Hay que remontarse al Mundial de Clubes para encontrar los primeros momentos tensos entre ambos, especialmente en la víspera de las semifinales contra el PSG, cuando Xabi Alonso tenía claro que iba a ser suplente ante los de Luis Enrique. Finalmente, fue titular tras la lesión de Trent. También saltaron chispas entre ambos en Oviedo, cuando fue suplente y saltó al campo en el segundo tiempo para dar una asistencia y marcar un gol.

Tras el encuentro, Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación y dejó claro que, antes o después, hablará con el brasileño: «Me quedo con muchas cosas positivas del partido de Vinicius y no quiero perder el foco de lo importante. Ha aportado mucho. Es una victoria importante, merecida e incluso corta por ocasiones y el penalti. Recuperar la sensación de equipo competitivo en partidos grandes es importante. Todos los entrenadores saben que hay diferentes personalidades. Ahora disfrutaremos y, en su momento, hablaremos de estas cosas dentro del vestuario, por supuesto».

Malestar en el club

El brasileño sigue firme en su idea de llegar a enero de 2027 sin ampliar contrato, con dos caminos abiertos: firmar una renovación con el Real Madrid cobrando una importante prima, o marcharse libre a otro club que le ofrezca esa misma prima… o superior. Esta es su estrategia y el motivo por el que rompió el pacto de caballeros que tenía con la entidad, la misma que siempre le respaldó en los momentos más difíciles.

El club, sin embargo, no está quieto. En el Real Madrid tienen claro que, si Vinicius mantiene esta postura y la estira hasta el próximo verano, activarán el «plan venta». No será una operación sencilla, pero la directiva blanca no contempla bajo ningún concepto dejar marchar gratis a un jugador por el que invirtió 45 millones de euros en 2018 y que ha sido pieza clave en los últimos éxitos del equipo.

La situación es tensa. En Valdebebas consideran que el futbolista no está siendo justo con una institución que siempre ha estado a su lado y que incluso tomó decisiones históricas para protegerlo. El ejemplo más sonado fue la ausencia del club en la gala del Balón de Oro el pasado año, en protesta por lo que entendían como una injusticia hacia Vinicius. Además, Florentino Pérez estaba dispuesto a romper la estricta escala salarial de la plantilla para ofrecerle una mejora acorde a su estatus, plenamente consciente del precedente que supondría. Sin embargo, el jugador exigía además una prima de renovación, lo que terminó de tensar las negociaciones.