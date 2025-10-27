Recuperar la sintonía entre Xabi Alonso y Vinicius es una cuestión de estado para el Real Madrid. Una prioridad máxima. La entidad madridista tiene claro que por el bien del colectivo entrenador y jugador deben entenderse y, para ello, desde este martes, cuando los hombres de Xabi Alonso regresen a los entrenamientos, la idea hacer un acto de conciliación.

Xabi Alonso dejó claro tras ganar el Clásico en el Santiago Bernabéu al Barcelona que el tema Vinicius se iba a tratar, aunque no quería quitar el foco a lo realmente importante, que era el triunfo. Ese momento llegará próximamente, pero lejos de reprimendas y malas caras, el deseo del entrenador y de la cúpula madridista es que el jugador entienda que se equivocó, sin multas ni reprimendas, sólo con un aprendizaje.

Desde el vestuario madridista, reconocen que Vinicius tiene un pronto muy fuerte que puede originar comportamientos como el del Clásico, pero que tiene un gran fondo y es muy bondadoso. Además, tienen claro que en el Clásico, tras cometer un grave error, aprendió una poderosa lección, ya que tuvo una actitud que el tercer capitán del Real Madrid no se debe permitir.

«No tenemos la menor duda de que Vinicius aprendió en el Clásico más que Lamine», explican desde la caseta madridista. Donde no esconden en ningún momento que el brasileño se equivocó, pero al mismo tiempo tiene claro que Vini es uno de los suyos.

La realidad es que en el Real Madrid hay malestar por sus actos, pero nadie se ha planteado en ningún momento multar a Vinicius. En el club interpretan los gestos del brasileño como una respuesta visceral a su frustración por un cambio inesperado. En ningún caso la entidad madridista va a intervenir.

Además, desde los despachos de Valdebebas están convencidos de que el entrenador está perfectamente preparado para asumir esta situación. Y es que, Xabi Alonso es el primero que no va a pedir ayuda alguna. Ademas, al Real Madrid le consta que tras el partido en el vestuario Xabi y Vinicius, junto al resto del equipo, se dieron la mano y celebraron la victoria

El enfado de Vinicius

Vinicius se enfadó mucho al ser sustituido del Clásico a los 72 minutos de encuentro. El brasileño no entendía que fuese el elegido para abandonar el terreno de juego cuando vio su número en el cartel luminoso del cuarto árbitro. Empezó a hacer aspavientos y gestos de desaprobación ante la decisión de Xabi Alonso de sacarlo del campo por Rodrygo. El camino hacia el banquillo del delantero fue tenso, pero, cuando llegó, sin mirarse con el donostiarra y manifestando su enfado, decidió irse hacia el túnel de vestuarios, abandonando el campo. Ocho minutos después, regresó al banquillo y fue protagonista en la doble trifulca del final del duelo.

No es la primera vez que Vinicius se indigna al ser sustituido. La última vez, sin ir más lejos, sucedió el pasado miércoles, en el encuentro que enfrentó al Real Madrid con la Juventus, a los 84 minutos. El brasileño también se enfadó con Xabi Alonso y abandonó el estadio Santiago Bernabéu muy molesto con el donostiarra, con quien mantiene una relación compleja desde el primer día.

Hay que remontarse al Mundial de Clubes para encontrar los primeros momentos tensos entre ambos, especialmente en la víspera de las semifinales contra el PSG, cuando Xabi Alonso tenía claro que iba a ser suplente ante los de Luis Enrique. Finalmente, fue titular tras la lesión de Trent. También saltaron chispas entre ambos en Oviedo, cuando fue suplente y saltó al campo en el segundo tiempo para dar una asistencia y marcar un gol.