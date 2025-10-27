CLÁSICO DE LA LIGA: REAL MADRID-BARCELONA

Carvajal dio la mano a Lamine antes de que el culé se revolviera e iniciara la tangana del Clásico

Las nuevas imágenes reflejan que el lateral le da la mano antes de que Yamal explote contra él

Cuando el crack del Barça se gira y le dice algo es cuando Carvajal contesta "hablas mucho"

Salen a la luz nuevas imágenes del rifirrafe entre Dani Carvajal y Lamine Yamal. Aquí se puede apreciar como el de Leganés se acerca a su compañero en la selección española para darle la mano tras el Clásico. Esto no se había visto hasta ahora, ya que en televisión tan sólo se había mostrado como el lateral le hace el gesto de «hablas mucho» al extremo, y la posterior reacción del jugador culé.

Al vestuario del Real Madrid no les sentaron nada bien las palabras del jugador azulgrana atacando y menospreciando a la entidad madridista. Durante el partido, el Santiago Bernabéu le brindó una sonora pitada cada vez que tocaba el balón. Lamine tampoco tuvo su mejor día con la camiseta del Barcelona. Carreras le volvió a secar, como ya hiciera la temporada pasada con el Benfica, y apenas se fue de su marcador.

Al terminar el partido se produjo una tangana entre los dos equipos, que comenzó por unas provocaciones de Lamine a Vinicius. El extremo culé venía caliente de antes y también las tuvo con Carvajal. Las últimas imágenes grabadas por un aficionado desde la grada muestran cómo sucedieron los hechos cronológicamente.

En primer lugar, Carvajal va a saludar a Lamine y le da la mano. Acto seguido, el 10 del Barça le dice algo y el capitán madridista le responde diciendo con un gesto que «hablas mucho». El 10 azulgrana le retó a verse «en la puerta» para continuar con la conversación y ahí fue cuando se lió. Luego apareció Vinicius para recriminarle que siga hablando, a lo que Yamal responde que se vayan fuera y el madridista cae en la provocación y se dirige hacia el túnel de vestuarios a por él. Por último, Vini se vuelve con sus compañeros para celebrar la victoria.

