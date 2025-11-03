El consejo de Cañizares a Lamine: «Necesita descanso en su vida privada»

Lamine Yamal está en el foco por su bajo rendimiento con el FC Barcelona en los últimos meses, y Santi Cañizares le ha dado un consejo. Su entrenador, Hansi Flick, reconoció tras la victoria ante el Elche, que «las molestias todavía han desaparecido por completo». Los problemas de la estrella blaugrana y su pubalgia no se han ido del todo, lo que hace que el 10 no pueda rendir a su máximo nivel.

Ante el Elche, Lamine volvió a ver portería dos meses después, pero sigue sin despejar las dudas. Su versión sobre el verde está muy lejos de la vista el año pasado, que llevó al Barça a ganar la Liga y a las semifinales de la Champions League. La pubalgia está trayendo por el camino de la amargura a Yamal y a su entrenador. Y eso está afectando también al rendimiento del conjunto catalán. Pero, a pesar de estar lesionado, el futbolista ha continuado siendo protagonista por su vida privada.

Sus escapadas con Nicki Nicole o su aparición en la Kings League, a dos días de que se jugara el Clásico, causaron mucha polémica porque el jugador estaba lesionado. No fue con la selección porque había recaído de sus molestias y el club quería que se quedara en Barcelona para recuperarse de cara a la visita al Santiago Bernabéu. Por eso, Cañizares, que cuenta con una dilatada experiencia en el mundo del fútbol, aconsejó consejo a Lamine que se tome un «descanso en su vida privada».

«Está en un momento que es prioridad lo que está contando Flick, que tiene que hacer el trabajo, que dice Flick que lo está haciendo, pero tiene que ir acompañado también de muchísimo descanso. No digo en el campo, digo en tu vida privada, que es un poco lo que más me preocupa a esta edad, que todos la hemos tenido, que todos nos comemos el mundo y nos apetece hacer muchas cosas», señaló el ex portero de Real Madrid y Valencia, entre otros, durante su intervención en El Partidazo de la Cadena Cope.

En los últimos meses, el joven futbolista de 18 años ha sido más noticia por su vida privada que por sus actuaciones en el terreno de juego. Recientemente, Yamal anunció su ruptura con Nicki Nicole tras unos meses de relación. Desde el Barcelona ya le han tenido que frenar después de la polémica del Clásico. Lamine, a petición de su club, canceló una entrevista con el creador de contenido AmineMaTue. Quieren que mantenga un perfil más bajo en lo que respecta a su vida privada.