Lamine Yamal valora pasar por el quirófano si no mejora de la pubalgia

Lamine Yamal lleva más de una semana en el foco mediático. No es para menos, sus apariciones en público y declaraciones previas al Clásico acapararon titulares exponiéndole antes de uno de los partidos más decisivos de la temporada ante un Real Madrid que fue voraz y arrolló al cuadro culé. Lamine no jugó un buen partido, discreto y apagado, y es que la realidad es que no está en su mejor momento físico por las molestias que arrastra por un pubalgia que tiene encendidas las alarmas en Can Barça: de no mejorar pasará por el quirófano.

Sin lugar a dudas su explosividad es una de sus señas de identidad, los cambios de ritmo el joven marcan su estilo de juego y la pubalgia está siendo limitante en este sentido. Lamine Yamal no está al cien por cien, es algo de lo que es consciente el jugador, el cuerpo técnico y el Barça como club. Es por ello por lo que ya se está tomando acción en torno a la posibilidad de que el futbolista tenga que pasar por el quirófano a corto o medio plazo, aunque de momento no es una opción.

La chispa de Lamine no se ha dejado ver en los últimos partidos, es algo evidente viendo su rendimiento y es algo que afecta no sólo al jugador, sino al Barça como equipo, muy dependiente de las diabluras del joven extremo, capaz de generar muchísimas ocasiones cuando está en plena forma. Ahora no es el caso.

Lamine, por el momento, ha descartado la posibilidad de pasar por el quirófano por sus problemas con la pubalgia, para limitar y zanjar con el dolor, tal y como apunta Sport. El Barça y el jugador han tomado la decisión de seguir un plan conservador por el momento, con el que se revise y se controle ese dolor con el fin de mitigarlo y reducirlo antes de un paso por el quirófano evitable.

El Barça le ha recomendado al jugador continuar por el momento con este plan conservador e ir día a día, semana a semana, calibrando su situación. Lamine Yamal no estaba del todo seguro al respecto y es por ello que pidió segundas opiniones a especialistas externos, tanto para medir el dolor de su pubalgia como para conocer qué beneficios podría traer el paso por el quirófano. De momento, tras estas consultas, se mantiene en la idea de evitar el siempre temido quirófano.

En cualquier caso, Lamine está entrenando con absoluta normalidad a las órdenes de Hansi Flick, aunque sí se ausentó a la sesión opcional del entrenador alemán el pasado martes, a diferencia de varios de sus compañeros. El plan en estos momentos pasa por ir evaluando al futbolista sesión tras sesión, partido a partido, mientras ese dolor en la pubalgia sea sostenible y no demasiado limitando.

De no mejorar o ir a peor, la valoración al respecto de un paso por el quirófano podría cambiar en las próximas semanas, siendo una intervención que llevaría a Lamine Yamal a estar ausente durante alrededor de un mes, según la técnica empleada y las diferentes afectaciones de su pubalgia.