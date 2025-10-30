Nuevo escándalo con Lamine Yamal: pillado después del Clásico de fiesta en Milán con una influencer que no es Nicki Nicole

Nuevo escándalo en torno a la figura de Lamine Yamal, esta vez extradeportivo. Y es que días después de la derrota en el Clásico, concretamente el pasado lunes, el joven jugador del Barcelona estuvo de escapada en Milán con amigos. Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, el paparazzi Jordi Martín va más allá y asegura que el internacional con la selección española estuvo de fiesta con una joven y famosa modelo que no es Nicki Nicole, su actual pareja.

Concretamente, se trata de Anna Gegnoso, una chica italiana con la que supuestamente ya habría tenido algo antes de iniciar su relación con la cantante. Según el citado fotoperiodista, Lamine Yamal disfrutó de una fiesta primero con la modelo, y después pasó con ella la noche en el Hotel Armani de Milán, algo que no debe gustar nada a Nicki Nicole en caso de ser verdad. Además, el jugador del Barcelona y sus acompañantes impidieron que les hicieran fotos y vídeos durante la escapada.

#lamineyamal se escapó el lunes a Milán y ha sido pillado con una mujer que no es @nicki.nicole Todos los detalles en exclusiva de esta escapada secreta en mi canal de YouTube ‼️ 👉 https://t.co/ckwdS5Dpil #nickycole #fcbarcelona #barça pic.twitter.com/LNFO0JGPzN — Jordi Martin (@jmpaparazzo) October 29, 2025

Según Jordi Martín, todo esto enfada y mucho en la cúpula del FC Barcelona, donde empiezan a hartarse del estilo de vida de Lamine Yamal. Tampoco gustó que semanas atrás, estando lesionado, cogiera un vuelo a Croacia para disfrutar del país balcánico junto a Nicki Nicole, un viaje que no escondieron y que compartieron ambos en sus redes sociales.

Pero el colmo sería lo que cuenta ahora el paparazzi, y es que horas después de perder el Clásico contra el Real Madrid en el Bernabéu, ofreciendo una versión muy discreta por su parte durante el choque, habría decidido escaparse a Milán junto a varios amigos para irse de fiesta. Todos estos líos extradeportivos del joven futbolista del Barça, sumados a las polémicas declaraciones contra el Real Madrid en un evento de la Kings League, hacen que Lamine Yamal esté dando más que hablar por este ruido que por lo futbolístico, algo que empieza a preocupar en Can Barça.

