El Barça cancela a Lamine Yamal

El Barça ha comenzado a atar en corto a Lamine Yamal. Tras los diferentes episodios de la pasada semana previa al Clásico de Liga ante el Real Madrid, su rendimiento durante el partido y su posterior actitud tras la derrota por 2-1 ante los blancos, el club ha decidido tomar partido y controlar con mayor incidencia al joven de tan solo 18 años. Este pasado martes el jugador tenía fijado un evento y una entrevista que han sido cancelados para evitar una nueva exposición.

Lamine está en el ojo del huracán esta última semana, el Barça es consciente y ha decidido intervenir para no perder el control del jugador, evitando males mayores. Su primer gesto de control se ha visto representando este mismo martes, fecha en la que la marca de teléfonos OPPO que patrocina el joven de Rocafonda presentaba un evento para anunciar uno de sus nuevos ejemplares, el Find X9 Series.

La multinacional china iba a contar con Lamine Yamal para presentar este nuevo modelo móvil pero, a última hora, el jugador ha acatado la ‘recomendación’ del Barça y ha cancelado su presencia en el mismo. De hecho, no iba a ser la única aparición pública del joven, ya que también estaba prevista una entrevista con un conocido streamer francés, AmineMatue, que también ha sido cancelada.

El Barça empuja así a Lamine Yamal a cancelar sus intervenciones públicas esta semana tan convulsa para él, en el foco mediático y muy criticado por sus declaraciones, vacilaciones y gestos antes, durante y tras el Clásico que acabó llevándose el Real Madrid con notable solvencia.

Su paso por la tertulia de la Kings League fue incendiaria. Sus palabras y alusiones en relación al Real Madrid fueron interpretadas como una falta de respeto al equipo blanco sin precedentes, algo que se hizo notar en el Clásico con un equipo blanco especialmente enchufado, plenamente concentrado y que recriminó al joven que hablara de más fuera del terreno de juego. La tangan final del Clásico fue fruto de un cruce de palabras entre él y Dani Carvajal, el cuál le verbalizaba sus declaraciones.

El Barça ha tomado cartas en el asunto con el jugador, que está repitiendo unos patrones que no están gustando lo más mínimo en las altas esferas culé. El club quiere intervenir en la vida privada del jugador, al menos en lo que a su exposición se refiere, ya que por el momento éstas no están sumando a su perfil público, sino que están restándole, mermando la opinión sobre él.

En este sentido, bajo la aceptación de la agencia de representación del futbolista que lidera Jorge Mendes, el club quiere que Deco esté más presente en el día a día de Lamine Yamal, que sea su mentor, que le oriente y aconseje para no cometer errores o torpezas, tanto en sus intervenciones públicas como en sus redes sociales. Desde que cumplió su mayoría de edad con ese polémico cumpleaños, muy mediático por diferentes aspectos, Lamine ha ido acumulando situaciones negativas que le hacen un flaco favor.