El Barça protege a Lamine tras el Clásico y le convence para cancelar una entrevista con un influencer

El Barcelona ha aprendido la lección protegiendo a Lamine Yamal tras sus explosivas declaraciones antes del Clásico que se volvieron en contra tras la derrota del Barcelona con el Real Madrid. Este martes, estaba previsto que se publicase a las 20:00 horas una entrevista del jugador ya grabada junto al influencer francés AmineMaTue, pero los hechos ocurridos en los últimos días han obligado al club azulgrana a cancelar la emisión de la charla.

Lamine Yamal acusó al Real Madrid de «robar y quejarse» tres días antes del Clásico, volvió a provocar al club blanco a 15 horas del partido publicando una foto de la celebración de su gol en el Santiago Bernabéu de la temporada pasada y generó la tangana del final del choque tras enfrentarse con Dani Carvajal y con Vinicius.

Con todo este contexto, el Barça ha decidido por fin que la mejor opción es tapar, al menos unos días, a su jugador franquicia, que no pasa por su mejor momento ni futbolístico ni mediático. Además de estar renqueante de su lesión en el pubis, lo cual le afecta claramente al rendimiento en el campo, Lamine ha perdido muchos adeptos con su comportamiento fuera del terreno de juego.

No sólo por sus incendiarias palabras en la Kings League de Gerard Piqué e Ibai Llanos en la antesala de un Clásico, sino por eventos alejados del fútbol que afean la imagen de un jugador cuya irrupción es única en la historia. Lamine no se ha vuelto a pronunciar ni una sóla vez tras el duelo en el Bernabéu y eso refleja un aprendizaje tanto del delantero como de su entidad, a la que se le volvió en contra lo que éste proclamaba fuera del césped.

El Barcelona escuda ahora a Lamine

De hecho, el segundo entrenador del equipo culé, Marcus Sorg, admitió en la rueda de prensa posterior al Clásico que las palabras de Yamal le habían afectado en el campo: «¿Le ha podido afectar la presión del Bernabéu sobre él? Puede ser. Un poco porque está aprendiendo a lidiar con el público y con los gritos y silbidos. Es un proceso, es normal y está muy motivado y juega bien. No ha sido hoy fácil para él».