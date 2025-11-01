Flick desvela los problemas de Lamine Yamal con la pubalgia: «Algunas veces tiene dolor»

Hansi Flick desveló este sábado en la rueda de prensa previa al partido que el Barcelona disputará en Montjuic contra el Elche los problemas que sigue teniendo Lamine Yamal con la pubalgia que sigue padeciendo. El entrenador alemán señaló que su estrella sigue jugando con dolor y con molestias en algunos momentos de partido.

«¿Solo se ha hablado de Lamine esta semana o es todas las semanas? Todas las semanas se habla de él yo creo, está bien, he hablado con él, algunos días nota algunas molestias y dolor. Se está esforzando mucho y ha mejorado. Evoluciona bien», desveló Hansi Flick sobre los problemas de Lamine Yamal y su pubalgia.

Y es que se le nota. Desde que tiene estos problemas en el pubis, Lamine Yamal no está siendo el mismo. Su partido en el Clásico fue mi pobre y durante el último mes ha sufrido estos dolores. Seguirá un tratamiento conservador, pero si persisten tendrá que pasar por el siempre temido quirófano.

Una operación de pubalgia, que si se concreta, podría dejar a Lamine Yamal durante dos o tres meses fuera de los terrenos de juego. Así lo contaba el doctor Fernando Novella en OKDIARIO: «El tiempo de recuperación para el regreso a la competición es habitualmente entre 8 y 12 semanas tras la cirugía, dependiendo del tipo de intervención y la respuesta individual», valora el doctor sobre el tiempo de baja que podría estar Lamine si finalmente tiene que someterse a esta operación».

«La cirugía de pubalgia es necesaria cuando el tratamiento conservador no logra eliminar el dolor o las limitaciones y persiste un dolor inguino-púbico limitante y desequilibrio dinámico entre la musculatura abdominal y aductora», explicaba Fernando Novella a este periódico. Esto es lo que no tiene que pasar para que Lamine Yamal evite el quirófano.

«Hablamos con él, con normalidad, somos muy sinceros, todos entre nosotros y es como funciona mejor. Siempre le voy a proteger y ayudar, es un chico joven, fantástico y seguiremos por el mismo camino», completó Hansi Flick en la rueda de prensa de este sábado sobre las polémicas que rodean a Lamine Yamal.