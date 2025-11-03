Mastantuono sufre una pubalgia y es baja para Liverpool

El Real Madrid ha comunicado que Franco Mastantuono se suma al apartado de bajas, al sufrir una pubalgia. El atacante será baja por un periodo, de momento, indefinido, lo que le llevará a perderse el partido de Champions League de este martes, ante el Liverpool. El conjunto blanco viaja a Anfield para medirse a los reds en la jornada cuatro de la fase de liga de la máxima competición continental, pero lo hará sin el argentino.

El conjunto madridista, de esta manera, viaja a la ciudad inglesa sin cuatro futbolistas. A las ya sabidas ausencias de Alaba, Rüdiger y Carvajal se suma ahora la de un Mastantuono que venía de ser titular en la goleada al Valencia. El argentino está contando con más presencia de la esperada en estos primeros meses en el club blanco, hasta el punto de ser teórico titular en el extremo derecho del equipo.

Sin embargo, ahora, una lesión le impedirá estar con el resto de sus compañeros en los próximos compromisos del Real Madrid. La entidad no da un tiempo estimado de baja, afirmando que queda «pendiente de evolución». Lo que es seguro es que no estará en Anfield ante el Liverpool, en un partido en el que los madridistas buscarán mantener el pleno de victorias en Europa.

«Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Franco Mastantuono por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una pubalgia. Pendiente de evolución», señala el conjunto blanco en un comunicado médico en el que informa de la lesión que sufre el futbolista argentino.