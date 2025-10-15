Messi elige a un madridista como el jugador con más proyección del mundo… y no es Mastantuono

Leo Messi ha destacado a uno de sus compatriotas y compañeros de la selección argentina como uno de los jugadores más prometedores del mundo. El delantero del Inter de Miami optó por una de las dos perlas madridistas de la Albiceleste en el spot de Adidas Messi+10. El ’10’ ha elegido a Nico Paz, jugador del Como al que el Real Madrid mantiene bajo su órbita, en su selección de promesas a tener en cuenta. Messi ha olvidado a la otra gran perla argentina y madridista: Franco Mastantuono.

La historia entre Nico Paz y Leo Messi viene de lejos. El canterano del Real Madrid debutó en las eliminatorias sudamericanas ante Bolivia, hace exactamente un año. En su primer partido oficial con la absoluta, Nico salió desde el banquillo y asistió a Messi en su tercer gol de la noche. Tras el choque, el ’10’ se rindió a la perla hispanoargentina. «Tiene una mentalidad increíble y por eso está donde está. Tiene mucha calidad y entiende el juego a la perfección. Está con Cesc Fàbregas de entrenador, que es mi amigo y le va a ayudar mucho a crecer», afirmó el ex jugador del FC Barcelona.

Si mantiene su brillante rendimiento en el Como, Nico Paz apunta a ser uno de los fijos de Scaloni de cara a la lista del Mundial 2026. La selección argentina buscará revalidar el título logrado en Qatar con un equipo que combinará la experiencia de los campeones con la pujanza de jóvenes como Mastantuono o Nico Paz. «Son jugadores importantes para nosotros», destacó el seleccionador tras el amistoso ante Puerto Rico. El del Real Madrid no estuvo disponible por unas molestias físicas que le hicieron regresar a España la pasada semana, mientras que el mediapunta del Como salió desde el banquillo.

Además de Nico Paz, al que Messi sacó en primer lugar en su spot publicitario de Adidas, el ’10’ argentino destacó otros nueve jugadores. Kendry Páez (Estrasburgo, Ecuador), Mohamed Kader Meite (Stade Rennes, Francia), Brajan Gruda (Brighton, Alemania), Mika Godts (Ajax, Bélgica), Rodrigo Mora (Oporto, Portugal), Rio Ngumoha (Liverpool, Inglaterra) y Andrey Santos (Chelsea, Brasil) son los siete futbolistas masculinos elegidos por Messi. Dos jugadoras estuvieron también incluidas en la lista: la estadounidense Lily Johannes y Clara Serrajordi, española del FC Barcelona.

Messi deja fuera a Lamine Yamal y Mastantuono

El heredero de Leo Messi como gran estrella del conjunto culé no ha aparecido entre este grupo de promesas. El argentino ya destacó a Lamine Yamal en su lista del año pasado. En la de 2025, en la que tampoco está un Franco Mastantuono que reconoció a Messi como su ídolo en su presentación con el Real Madrid, Messi ha obviado al ’10’ del Barça.