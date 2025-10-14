Mastantuono estará contra el Getafe y Mendy regresa con el grupo seis meses después

Ferland Mendy ha reaparecido este martes en un entrenamiento del Real Madrid casi seis meses después de lesionarse en la final de la pasada Copa del Rey contra el Barcelona en La Cartuja. Desde el pasado 26 de abril el estado físico del francés viene siendo una incógnita, aunque el jugador se ha ejercitado en el campo de Valdebebas junto al resto de sus compañeros.

171 días han pasado desde la última vez que vimos a Mendy en un terreno de juego, cuando se lesionó en los primeros minutos del Real Madrid-Barcelona y tuvo que ser sustituido por Fran García. Este martes es un día alegre para el francés, que comienza a ver la luz al final del túnel.

Pese a su presencia con el grupo a las órdenes de Xabi Alonso el club blanco aclara que tras obtener el alta médica ahora necesita el alta competitiva para regresar a una convocatoria con el Real Madrid. No parece que vaya a ser este domingo en el partido de la jornada 10 de Liga ante el Getafe.

Por otro lado, Franco Mastantuono también se ha reincorporado al trabajo en Valdebebas tras abandonar la concentración de Argentina. El extremo se ha ejercitado en solitario y el Real Madrid aclara a este periódico que no tiene ninguna lesión. En los días previos al partido en el Coliseum se irá incorporando a la dinámica de grupo, al igual que Kylian Mbappé. Ambos jugarán sin problema el domingo a las 21:00 horas en Getafe.

Mendy ya tiene el alta médica

El resto de internacionales se irán sumando a lo largo de la semana con el foco puesto en Getafe. No será hasta el viernes cuando Xabi Alonso pueda disponer del grupo al completo, excepto los lesionados: Dani Carvajal, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger y Trent Alexander-Arnold.