El calvario de Mendy: 164 días lesionado y sin fecha de regreso

El 26 de abril de 2025 fue la última vez que Ferland Mendy volvió a sentirse futbolista. Ese día, el estadio Olímpico de La Cartuja fue testigo de cómo el lateral izquierdo francés se rompía a los diez minutos de la final de la Copa del Rey que enfrentó al Real Madrid y al Barcelona. Desde entonces han pasado 164 días, o lo que es lo mismo, más de cinco meses en los que el galo ha permanecido en la enfermería, recorriendo un largo túnel cuya salida todavía se desconoce.

Mendy disputó aquella final de Copa tras regresar de la enésima lesión muscular y sin apenas ritmo, posiblemente forzando. Tras lesionarse el 12 de marzo, en la vuelta de los octavos de final de la Champions ante el Atlético de Madrid, el francés se había perdido seis partidos de Liga y reapareció en la final frente al Barcelona, donde, a los diez minutos, sufrió una rotura del tendón proximal del recto anterior del cuádriceps derecho.

La cúpula madridista exigió explicaciones y la tensión entre Antonio Pintus y el cuerpo técnico de Carlo Ancelotti fue máxima tras aquel episodio. El preparador físico italiano no fue consultado sobre la idoneidad en la titularidad del lateral.

Actualmente, Mendy corretea por los campos anexos 1 y 2 de Valdebebas, donde entrena el primer equipo del Real Madrid. Alterna el trabajo sobre el césped -donde ya toca balón de vez en cuando, aunque siempre en solitario- con sesiones en el gimnasio. Lo cierto es que todavía está lejos de incorporarse a la dinámica de grupo y, por tanto, aún más lejos de entrar en una convocatoria. Nadie se atreve a poner fecha a su regreso. En definitiva, el calvario físico del francés es superlativo y, lo peor, apunta a una solución muy compleja, pues su cuerpo parece haber dicho basta.

Las semanas interminables de Mendy

Recientemente, Xabi Alonso reconoció en rueda de prensa que a Mendy todavía le quedaban unas semanas para volver. Un mes después de aquellas palabras, el lateral continúa en el mismo punto. En el club lo observan con tristeza y resignación, conscientes de que poco o nada pueden hacer, aunque no será por falta de intentos.

Mendy finaliza contrato el 30 de junio de 2027, y su intención, por ahora, es cumplirlo. Este verano, el Real Madrid le puso todas las facilidades para que se marchara, pero el francés siempre tuvo claro que no lo haría. Su deseo es seguir en el conjunto blanco, pese a saber que difícilmente volverá a tener minutos de calidad, salvo un giro radical de los acontecimientos.