El demoledor saldo de expulsiones en el siglo XXI: 65 a favor del Barcelona y -2 en contra del Real Madrid

El saldo arbitral que azotó al Real Madrid y elevó al Barcelona en Liga durante los años de Negreira sigue aumentando sus números en el inicio de la presente temporada. Después de la discutida expulsión de Dean Huijsen ante la Real Sociedad, el saldo de expulsiones en el campeonato liguero en este siglo arroja una diferencia abismal entre los dos principales equipos de la competición. Entre los años 2001 y 2025, el FC Barcelona cuenta con una diferencia favorable de +65, la mejor de la Liga. En este mismo periodo el Real Madrid se anota un -2, es decir, ha recibido dos tarjetas rojas más que sus rivales.

La diferencia es notable y no encaja con el estilo de fútbol que suele practicar el equipo merengue, que acostumbra a dominar el balón y atacar la portería rival durante la gran mayoría de los partidos. Los datos son aún más sangrantes si se compara con los equipos que siguen al Barça en esta clasificación. El segundo es, precisamente, la Real Sociedad. El conjunto donostiarra cuenta con un +43 a su favor durante un periodo de tiempo en el que ha clasificado a Champions League en tres ocasiones. Al rival merengue en la tarde del sábado le siguen Athletic Club (+18) y Villarreal (+16). El Real Madrid, segundo equipo con más puntos en Liga en este siglo, se sitúa en una inexplicable decimonovena posición.

ESTO, en cualquier Liga normal, NO es normal.

Es completamente inaceptable, de hecho.

Al analizar las jugadas al detalle en la pequeña muestra que supone las cuatro jornadas iniciales del campeonato, se puede apreciar que no todas las expulsiones tienen el mismo valor. Volviendo al Real Madrid, los de Xabi Alonso estuvieron en superioridad numérica ante Osasuna e igualaron el saldo de expulsiones con la de Huijsen en San Sebastián. La importancia de ambas dista de ser parecida. Abel Bretones, jugador rojillo, fue expulsado en los instantes finales del encuentro, sin incidencia en el desarrollo del juego. La cartulina roja a Huijsen por su parte, dejó al Real Madrid en inferioridad numérica durante una hora de partido.

El Real Madrid ‘gana’ en la Champions League

El saldo de expulsiones en Liga se hace aún más inexplicable si se compara con el de la Champions League en el mismo periodo de tiempo. El Real Madrid ha conquistado siete entorchados europeos en el siglo XXI, por delante de los cuatro del FC Barcelona. El saldo de cartulinas rojas es prácticamente idéntico para ambos conjuntos: +12 para los culés y +13 para los merengues. Unos números que contrastan con los de la Liga, donde el Barça suma +65 y 12 ligas ganadas y el Real Madrid -2 y ocho campeonatos en sus vitrinas.

El conjunto blanco ya planea tomar cartas en el asunto para denunciar esta situación. El club de Concha Espina elevará una queja a la FIFA tras el arbitraje de Jesús Gil Manzano ante la Real Sociedad. Por esta razón, el Real Madrid está preparando un dosier de las decisiones arbitrales más controvertidas de las cuatro primeras jornadas de esta Liga, así como de la anterior campaña.