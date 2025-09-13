Negreira recomendó en 2016 al Barcelona «cuidar» a Gil Manzano por su proyección

Gil Manzano ha vuelto a estar en el centro de la polémica tras la injusta expulsión a Huijsen en el Real Sociedad-Real Madrid. Desde Real Madrid Televisión han recordado que Negreira recomendó al Barcelona «cuidar mucho» su relación con el árbitro Jesús Gil Manzano debido a su «potencial futuro». Cabe recordar que el Barça está siendo investigado por pagar 8,4 millones de euros a José María Enríquez Negreira, por entonces número dos del Comité Técnico de Árbitros.

El colegiado extremeño expulsó a Huijsen después de que el central del Real Madrid derribara a Oyarzabal en el centro del campo. Pese a que estaba Militao al lado y no era ocasión manifiesta de gol, Gil Manzano entendió lo contrarió y le mostró la cartulina roja directa. Los jugadores del Real Madrid no daban crédito a la decisión del de Don Benito.

Hasta Xabi Alonso saltó como un resorte desde el banquillo a protestar la decisión. Todos confiaban en que Jorge Figueroa Vázquez, desde el VAR, llamara a capítulo a su compañero para que revisara la acción en el monitor. Pero, para sorpresa de todos, eso no pasó y la decisión que prevaleció fue la de Gil Manzano, por lo que Huijsen tuvo que enfilar el camino de los vestuarios en el minuto 32 de partido.

🚨 BREAKING: RMTV show court reports where Negreira ‘recommended’ Barcelona to ‘take great care’ of their relationship with referee Jesus Gil Manzano due to his ‘future potential’. Barcelona is being investigated for paying millions to ex-VP of referees Jose Negreira. pic.twitter.com/OPh74rQIAU — Madrid Zone (@theMadridZone) September 13, 2025

Para colmo, Xabi Alonso vio la cartulina amarilla por sus protestas. La decisión de Gil Manzano condicionó el resto del encuentro. Aunque el Real Madrid logró sobreponerse gracias a un estratosférico Mbappé, que lideró al equipo hacia una nueva victoria. Otra vez Gil Manzano era protagonista de una decisión que perjudicaba al Real Madrid.

El extremeño es reincidente. Ya pasó algo parecido en Mestalla hace dos años en un Valencia-Real Madrid. Aquel día, con 2-2 en el marcador, el árbitro anuló un gol a Jude Bellingham que daba la victoria al conjunto blanco en la última jugada del partido. Pero Gil Manzano pitó el final justo antes de que rematara el inglés y, por tanto, el tanto no era válido. La cuestión es que antes de lanzar el córner dijo que era la última jugada y cuando Mamardashvili despeja se llevó el silbato a la boca, pero no pitó, dejó seguir y cuando Brahim puso el centro al área señaló el final.