Nico Paz sigue haciendo méritos en el Como

Nico Paz no para de brillar en el Como. El argentino volvió a liderar a su equipo en la remontada (1-2) ante la Fiorentina. Los locales se adelantaron en la primera mitad, pero el conjunto que dirige Cesc Fàbregas le dio la vuelta al partido en la segunda parte con dos asistencias del canterano del Real Madrid. El club blanco no pierde de vista al jugador de 21 años, al que podría recuperar el próximo verano.

La facilidad para producir números en ataque de Nico Paz se está evidenciando en el inicio de temporada, donde ha sumado dos tantos y tres pases de gol en cuatro partidos de Serie A. Además, en dos de los cuatro encuentros del Como ha sido elegido mejor jugador del choque. Ante la Fiorentina, volvió a liderar a un equipo en el que todo pasa por él. Cinco goles ha convertido el Como en la competición doméstica, y en todos ellos aparece la firma del zurdo como goleador o asistente.

Nico Paz va camino de pulverizar sus registros de la pasada campaña, donde ya brilló con luz propia y se ganó la llamada de Scaloni con la selección argentina. En su estreno lejos de la cantera merengue, Nico sumó seis goles y ocho asistencias en 35 partidos de Serie A. Unos números notables para tratarse de un jugador que se mueve entre el centro del campo y la mediapunta, pero que dejará muy atrás si mantiene su nivel en este inicio de temporada. El objetivo del ambicioso proyecto del Como es alcanzar los puestos europeos. Su líder sobre el césped, por el momento, está a la altura de las pretensiones.

Más allá de su producción de cara a puerta, Nico Paz está brillando en otras facetas del juego. En la victoria ante la Fiorentina, el zurdo ganó un total de 14 duelos; siendo el más destacado del encuentro en este apartado. Además, no falló en los envíos en largo (4/4) y sumó seis pases clave. Una polivalencia sobre el césped que le augura un buen futuro como centrocampista más alejado del área rival.

El Real Madrid cuenta con Nico Paz para 2026

De cara a la planificación de la temporada 2026/27, el Real Madrid cuenta con Nico Paz para su plantilla. Todo puede cambiar en nueves meses, pero el plan del club merengue es traer de vuelta al canterano. El argentino ya pudo volver este verano. La llegada de su compatriota Franco Mastantuono aplazó su regreso un año, pese a que el Real Madrid contaba con una opción de compra de 8 millones de euros. Una cantidad, irrisoria para el valor del jugador en el mercado, que se mantiene de cara a 2026.

También se foguea a las órdenes de Cesc Fàbregas otro canterano madridista como Jacobo Ramón. El central, que ya debutó y marcó con el Real Madrid en Liga la pasada temporada, ha empezado siendo un fijo en el once del técnico catalán. El jugador madrileño pecó de juventud ante el Genoa y fue expulsado en la tercera jornada, por lo que no estuvo disponible en la visita a la Fiorentina. Un error del que aprenderá el defensor de 20 años, al que el conjunto blanco no pierde la pista tras brillar durante todo su paso por la cantera.