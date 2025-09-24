Acusan a Messi y a su padre de controlar el Inter Miami: «No se puede hacer nada sin su consentimiento»

Leo Messi aterrizó en el Inter Miami en verano de 2023. Un equipo al que llegó para vivir un retiro dorado tras lograr su último gran objetivo para redondear su carrera: ganar el Mundial. Más de dos años después de su fichaje por el equipo de la MLS, el argentino planea seguir al menos hasta el Mundial de 2026 en la disciplina del equipo de Florida. Otro jugador de la liga estadounidense, el polaco Mateusz Klich, ha criticado el papel de Messi y su padre, Jorge, en un club que «prácticamente dirige».

El actual centrocampista del Cracovia jugó durante dos años y medio en la MLS, pero no coincidió con Messi. Tras una larga estancia en el Leeds, Klich dio el salto al otro lado del charco para jugar en las filas del DC United de Washington. El polaco ha valorado de forma positiva su experiencia en Estados Unidos, pero ha lanzado una advertencia a sus compañeros de profesión. «No recomiendo ir a Miami mientras Messi esté allí. Es un desastre de club. La gente se va, los entrenadores, los fisioterapeutas», ha asegurado Klich.

El Inter Miami cuenta con una plantilla plagada de jugadores argentinos e hispanohablantes. Muchos de ellos, como Jordi Alba, Sergio Busquets o Luis Suárez han compartido vestuario con Leo Messi. También el entrenador, Javier Mascherano, es un viejo conocido del mítico ’10’. «El padre de Messi prácticamente dirige el club. Todos hablan en español y no se puede hacer nada sin tener su consentimiento», ha declarado el internacional polaco sobre este tema en una entrevista en el canal de YouTube Foot Truck.

Mateusz Klich, que también jugó en el Atlanta United de la MLS, no recomienda el Inter Miami como destino. Además de lo comentado anteriormente, ha afirmado que «el club en sí está a 45 o 50 minutos de la ciudad de Miami». En cambio, anima s sus compañeros de profesión en Polonia a firmar por los dos clubes de Nueva York: Red Bulls o New York City FC. Klich considera que la MLS es «una gran liga», pese a calificar el estilo de vida en Estados Unidos como difícil.

Messi, el Inter Miami y el Mundial de 2026

El gran objetivo de Leo Messi a sus 38 años es jugar el Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Con la selección argentina ya clasificada, su capitán no garantizó su presencia en la gran cita del balompié. Tras disputar en el pasado parón de selecciones su último partido en Argentina, el ’10’ asustó a los campeones del mundo con sus declaraciones: «Por edad, lo más lógico es que no llegue, pero es partido a partido», declaró Messi.