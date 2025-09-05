Clasificación para el Mundial 2026

Messi deja en el aire su presencia en el Mundial: «Lo lógico es que no llegue…»

Anotó un doblete ante Venezuela

No decidirá si va al Mundial hasta que se acerque la fecha

Leo Messi
Leo Messi, en su último partido oficial con la selección en Argentina. (Getty Images)

Leo Messi no asegura que pueda estar con Argentina en el Mundial 2026. Tras su gran exhibición en lo que fue su último partido oficial con la selección en su país, el delantero sembró el pánico entre los aficionados después de su discurso tras finalizar su duelo ante Venezuela. Durante todo el partido se le vio emocionado después del gran recibimiento de su gente y no pudo esconder su felicidad.

«Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé. Poder festejar con mi gente», señaló Messi después de su doblete a la ‘Vinotinto’. Con 38 años ya a sus espaldas, Leo destacó el cariño después de que en el pasado fuese objeto de críticas tras la sequía que vivió la selección, aunque mencionó que se queda «con todo lo bueno y los logros que consiguieron».

Fue entonces cuando llegó la gran pregunta acerca de su presencia con el equipo para la Copa del Mundo el próximo verano. Messi insistió en que, como lleva haciendo en los últimos años, dependerá de sus sensaciones cuando se acerque la fecha: «Ir partido tras partido. A esta altura nueve meses pasan muy rápido y al mismo tiempo es un montón. Veré cómo me iré sintiendo».

«Lo que sí está claro es que hoy era el último por los puntos acá y de ahora en más es día a día, intentando sentirme bien y sobre todo ser sincero conmigo mismo. Cuando me siento bien, disfruto, y si no estoy bien la verdad que la paso mal, prefiero no estar, así que iremos viendo», añadió.

Messi decidirá cuándo parar

En el horizonte también está su adiós de la selección albiceleste, con la que conquistó dos Copas Américas y el pasado Mundial de Qatar. Sin embargo, a Messi le gustaría seguir agrandando el palmarés si fuese más joven: «No es algo que me guste, que quiero ni que estoy esperando, pero va pasando el tiempo, ya son muchos años, y bueno, a veces me siento bien, a veces no tan bien y depende mucho de eso. Por edad, lo más lógico es que no llegue, pero es partido a partido».
«Nueve meses pasan muy rápido, pero a la vez es mucho tiempo. En el Inter de Miami terminamos la temporada a finales de año. Tengo que hacer una buena pretemporada, ojalá ser campeones de la MLS. No estoy preparado para irme, pero el tiempo pasa y dependo mucho de eso», declaró ante los medios.
Tras el triunfo ante Venezuela, el entrenador argentino, Lionel Scaloni, anticipó que Messi no viajará al encuentro del próximo martes ante Ecuador en Guayaquil por la última jornada de las eliminatorias: «Terminó cansado. Tendría que haber salido, pero no salió por la emotividad del partido».

Con la victoria de este jueves, Argentina llegó a 38 puntos en 17 partidos en las eliminatorias, lo que la mantiene como líder de la clasificación con amplio margen a falta de una sola jornada.

