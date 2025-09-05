Messi deja en el aire su presencia en el Mundial: «Lo lógico es que no llegue…»

Leo Messi no asegura que pueda estar con Argentina en el Mundial 2026. Tras su gran exhibición en lo que fue su último partido oficial con la selección en su país, el delantero sembró el pánico entre los aficionados después de su discurso tras finalizar su duelo ante Venezuela. Durante todo el partido se le vio emocionado después del gran recibimiento de su gente y no pudo esconder su felicidad.

«Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé. Poder festejar con mi gente», señaló Messi después de su doblete a la ‘Vinotinto’. Con 38 años ya a sus espaldas, Leo destacó el cariño después de que en el pasado fuese objeto de críticas tras la sequía que vivió la selección, aunque mencionó que se queda «con todo lo bueno y los logros que consiguieron».

Fue entonces cuando llegó la gran pregunta acerca de su presencia con el equipo para la Copa del Mundo el próximo verano. Messi insistió en que, como lleva haciendo en los últimos años, dependerá de sus sensaciones cuando se acerque la fecha: «Ir partido tras partido. A esta altura nueve meses pasan muy rápido y al mismo tiempo es un montón. Veré cómo me iré sintiendo».