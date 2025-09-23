Un grupo de expertos de la ONU pide a FIFA y UEFA la expulsión de Israel

Comienzan a incrementarse las presiones para expulsar a Israel de las competiciones FIFA y UEFA. Después de que el Gobierno de Sánchez solicitara al Comité Olímpico Internacional (COI) –sin éxito– que se tomaran medidas contra las federaciones israelíes, ahora son los expertos de la ONU quienes han solicitado a FIFA y UEFA que les excluyan de cualquier competición. Alegan al «genocidio» que estarían cometiendo en la Franja de Gaza como motivo para ello. Piden que el resto de países no permanezcan «neutrales» y llaman al «boicot» si no se les expulsa.

De esta manera, el grupo de expertos, en el que figura la relatora para los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, ha pedido que se adopten «todas las medidas posibles para terminar con el genocidio en Gaza ya». «Existe un imperativo legal y moral. El deporte debe rechazar la idea de que todo puede seguir igual», han señalado estos expertos, que se debe actuar ante «las graves violaciones de Derechos Humanos» y que no se tienen que «normalizar injusticias».

Estas medidas pasarían por la expulsión inmediata de Israel de las competiciones UEFA y FIFA en las que está presente. La Asociación de Fútbol de Israel (IFA) está integrada en la UEFA, pese a pertenecer a Asia, debido a sus problemas históricos con sus países vecinos. Compite en las competiciones de clubes, así como en las clasificaciones para los Mundiales y Eurocopas a nivel de selecciones.

Sin ir más lejos, Israel está inmerso ahora mismo en la fase de clasificación para el Mundial 2026 que se celebrará el próximo verano en México, Canadá y Estados Unidos. Países como España han pedido ya su expulsión y desde el Gobierno han llegado a especular con la posibilidad de que la selección española no acuda a la cita mundialista si Israel también se clasifica.

La clasificación de Israel está más complicada, puesto que marcha tercera en su grupo y sólo el primero se clasifica, mientras que el segundo va a la repesca. Noruega e Italia compiten contra ellos, con los noruegos prácticamente clasificados ya en primer lugar, mientras que Italia tiene todo a su favor para ir a las dos eliminatorias finales en las que sacar el billete para el Mundial.

En el caso de los clubes, sólo el Maccabi Tel-Aviv participa en la Europa League esta temporada, en la que no habrá equipos israelíes en las otras dos competiciones de UEFA (Champions y Conference). De esta forma, sería el equipo afectado por la petición de la ONU de expulsar de las competiciones UEFA y FIFA.

La ONU pide la expulsión de Israel

Los expertos han recordado que una comisión de investigación de la ONU ya catalogó de «genocidio» los abusos perpetrados por Israel en la Franja de Gaza y han señalado que las organizaciones deportivas o los países que albergan competiciones no pueden permanecer «neutrales». Ven necesario un «boicot» que, según han matizado, «va dirigido contra el Estado de Israel y no contra jugadores individuales», ya que estos «no pueden soportar las consecuencias de las decisiones que toman sus gobiernos».

«Las selecciones nacionales que representan a los Estados responsables de violaciones masivas de Derechos Humanos pueden y deben ser suspendidos, como se ha hecho en el pasado», han añadido los relatores, en referencia a casos como el de Rusia en la actualidad o, en su día, a Sudáfrica, durante el apartheid.