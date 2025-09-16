¿Qué necesita Israel para clasificarse para el Mundial 2026?

El PSOE ha afirmado que valorará la posibilidad de que España no acuda al Mundial 2026 si Israel está presente en él. Una situación complicada, puesto que los israelíes se han complicado mucho su clasificación, pero que no es para nada imposible. Inmersos en plena fase de clasificación, el país hebreo es tercero de grupo y están obligados a meterse como primeros para ir directamente o quedar en segunda posición para la repesca. Con Noruega e Italia en su grupo, parece más que difícil.

La situación de la selección israelí de cara al Mundial no es nada sencilla. Se encuentran en tercera posición, con nueve puntos. La Noruega de Haaland, Sorloth y Odegaard es líder, con 15 puntos, mientras que segunda, empatada a puntos con Israel pero con un partido menos, aparece Italia. Por jugar, la selección de Oriente Medio tiene tres encuentros en los que se medirá a ambas selecciones, donde se jugará sus opciones, antes de enfrentarse en la última jornada a Moldavia.

La primera posición de grupo parece complicada hasta para Italia, puesto que perdió contra Noruega por 3-0 y deberá remontar esa diferencia de goles en el otro enfrentamiento directo o ganar todo y esperar un fallo improbable de los nórdicos ante otro de los rivales del grupo. Por tanto, para que Israel se meta como primera, debería darse una carambola que pasase por sacar los nueve puntos que tienen en juego y que los noruegos hagan un máximo de uno.

Para la repesca lo tienen más sencillo, pero no deja de ser complicado. La vía más rápida es un pleno de tres victorias que impida, gracias a la diferencia de goles, que Italia quede por delante en un hipotético empate a 18 puntos. En caso de que no se dé ese pleno, la Azzurra debería sumar cuatro puntos menos que los hebreos para que éstos fueran a la repesca.

Así está la clasificación de Israel al Mundial

Grupo I:

Noruega – 15 puntos Italia – 9 puntos Israel – 9 puntos Estonia – 3 puntos Moldavia – 0 puntos

A la repesca, por la Liga de Naciones

Otra de las posibilidades, en caso de que se agoten sus opciones por la vía de la fase de clasificación, reside en la pasada Liga de Naciones. La repesca la disputan 16 equipos. De esos cupos, 12 son para los segundos de grupo, mientras que los cuatro restantes corresponden al rendimiento en la otra competición de la UEFA.

Ahí, Israel lo tienen prácticamente imposible. Participó en la Liga A, quedando última de grupo, siendo la segunda peor selección de las 16 más importantes. Las campeonas de las tres primeras divisiones, además, tienen prioridad. Por lo que debería esperar a que se clasifiquen por la vía normal y esperar a que las selecciones de la Liga A hagan lo propio para que vaya corriendo turno y así poder optar a una de esas cuatro plazas vacantes para la repesca.