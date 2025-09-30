Deco ataca al Athletic tras el fiasco con el fichaje de Nico Williams: «No son ejemplo de nada»

El FC Barcelona se llevó un chasco al ver cómo el fichaje de Nico Williams fue un completo desastre. La imagen del futbolista con la camiseta de la renovación fue la culminación de una victoria mediática y futbolística del Athletic. Una herida que no ha conseguido cerrar el club culé aún, y que Deco quiso reabrir con una tremenda rajada al club vasco.

El director deportivo azulgrana fue uno de los hombres que más trabajó para que el futbolista aterrizase el pasado verano en el Barça. Estuvo en contacto en todo momento con el jugador y su entorno, teniendo el acuerdo muy encarrilado hasta que el Athletic logró convencerle para quedarse y ampliar hasta 2035.

Una de las cosas que más molestó al brasileño fue el hecho de que en Lezama fuesen a la Liga a informarse de las cuentas del Barcelona de cara al Fair Play Financiero: «El Bilbao no es ningún ejemplo de nada en este sentido. No fuimos a buscar a Nico ni fuimos detrás de él. Tienen que preocuparse de su agente, que vino al Barça varias veces a ofrecer al jugador. Si un jugador de nuestro equipo permite a su agente hablar con otros equipos, nosotros no podemos cabrearnos con los otros por esto».

«La situación fue fácil. El agente nos buscó, nos procuró, no se dio y debemos seguir adelante con otros temas más importantes. Se dijeron demasiadas tonterías desde Bilbao. Las negociaciones estaban un poco complicadas, nosotros debíamos buscar soluciones. Pero no ha salido lo de Nico y ya está, no pasa nada», añadió Deco en una entrevista para Mundo Deportivo.

Deco no se olvida de Nico Williams

Ante el fracaso de Nico, el Barça aceleró otras opciones y acabó llegando Marcus Rashford el pasado verano. El inglés decidió dar un voto de confianza al Barcelona y finalmente pudo inscribirlo en el primer equipo. En lo que va de temporada, ha sido titular cuatro de siete partidos de Liga y el partido de Champions ante el Newcastle.

En los últimos meses, el intercambio de dardos entre ambos clubes no ha cesado. La relación está rota y en Barcelona están convencidos de que la plantilla actual puede seguir aspirando a ganarlo todo pese a que Nico Williams no esté en el equipo. Aún así, Deco sigue dolido por lo que hizo el Athletic para evitar a toda costa la operación.