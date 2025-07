Quien ríe último, ríe mejor: el polémico mensaje del Athletic al Barça en la renovación de Nico Williams

El Athletic Club le ha ganado la batalla por Nico Williams al Barcelona. Los leones le tenían muchas ganas a los azulgranas por mediatizar el fichaje de su estrella durante dos veranos seguidos, pese a no poder inscribirle. Es por eso que en el anuncio de la renovación del 10, la entidad que preside Jon Uriarte le ha mandado un recado a Joan Laporta y su junta directiva para dejar claro quién ha ganado.

«Su paso adelante ante las mareantes ofertas es un rotundo éxito del Athletic Club, un Athletic WIN (Williams, Iñaki y Nico) en toda regla», asegura el comunicado del club. Esto es un claro mensaje al Barcelona después de todo lo que ha pasado, después de que hayan hecho público su interés cuando no podían inscribirlo por los problemas económicos que atraviesan. Todo esto ha cabreado y mucho al equipo bilbaíno, que ha respondido renovando a su estrella hasta 2035 y aumentando su cláusula un 50%.

Han sido varios meses complicados para el Athletic porque veía que su estrella se iba sin que ellos pudieran hacer nada por retenerle. Y encima se iba a un equipo que no podía inscribirle y tenía problemas para entrar dentro de la regla 1:1, mientras ellas estaban haciendo un esfuerzo sobrehumano para cuadrar sus cuentas y a la vez hacerle una oferta importante a Nico Williams dentro de sus posibilidades.

Estas noticias provocaron que algunos aficionados vandalizaran el mural del futbolista del Athletic en Barakaldo. Ante estos actos producidos por los rumores que situaban a Nico Williams en el Barcelona la próxima temporada, el club lanzó un comunicado: «Quienes han borrado la imagen de Nico del mural del artista Carlos López en Barakaldo no representan al Athletic. Y si creen ser parte de esta familia, deben saber que se equivocan: faltar al respeto a uno de los nuestros es faltar al respeto al propio Athletic».

El Athletic no estaba dispuesto a negociar

En Bilbao tenían claro en todo momento que no iban a negociar por Nico Williams. Si el Barça lo quería tenía que pagar la cláusula de 58 millones de euros, que ahora ha subido a 87, más el IPC. El club catalán estaba dispuesto a depositar el importe al contado, incluso se decía que tenía un acuerdo con el jugador para los términos contractuales, pero el futbolista no se fiaba y quería garantías de que le iban a poder inscribir.

Desde el club le intentaban tranquilizar diciéndole que sería inscrito como máximo el 31 de agosto y podría jugar con el Barcelona. El 31 de agosto es el último día que tienen los clubes para fichar e inscribir jugadores. Todo el que no esté inscrito para entonces no podrá jugar. El año pasado, Laporta ya tuvo problemas con Dani Olmo, pero al final lograron inscribirle a tiempo tanto en verano como en invierno. Y Nico no quería que le pasara lo mismo.

El extremo rojiblanco quería garantías de que iba a ser inscrito nada más llegar. Y eso el Barça no se lo podía prometer. Le decían una y otra vez lo mismo y al final el jugador ha decidido quedarse en el Athletic Club. En el vídeo aparece Nico pintando el mural y justo al lado de su imagen pone «win 2035». Además, el futbolista aseguró que está «donde quiero estar, con los míos. Esta es mi casa».