Estar en la regla 1:1 no garantiza la inscripción de Nico Williams.

Este miércoles volvimos a vivir una nueva jornada vertiginosa a nivel informativo respecto a la situación del Barça de cara a afrontar el fichaje e inscripción de Nico Williams. Mientras Sport y la agencia Efe aseguraban que el conjunto culé ya contaba con el OK de Javier Tebas para estar en la famosa regla 1:1, Mundo Deportivo afirmaba que había optimismo, pero todavía ninguna confirmación de la Liga. Horas antes, el propio Tebas había declarado que el Barça en esos momentos no podía inscribir a Nico Williams. Lo cierto es que Tebas no tiene que dar la aprobación a nada. Es el órgano de control de la Liga el que está en contacto con los clubes y son los clubes los que conocen en cada momento su situación.

Cabe volver a recordar algo importante: estar en la regla 1:1 no garantizaría la inscripción de Nico Williams, aunque sí la facilitaría, y no estar en dicha regla no imposibilita la inscripción del fichaje, aunque sí lo dificultaría. Se le da una enorme trascendencia a algo que puede cambiar de un día a otro con el flujo de los ingresos y gastos. Más en la situación del Barça, que sigue siendo muy ajustada.

En estos momentos, algunas informaciones apuntan que Crowe España ya habría dado el OK al cómputo de los 100 millones por la venta de los palcos VIP. Esta operación resulta decisiva para mejorar la situación de fair-play del Barça, pero resulta discutible esa aprobación cuando el estadio aún no cuenta con las licencias para operar, ni siquiera se han solicitado al Ayuntamiento, y, según varias informaciones, el Barça busca inversores que terminen de pagar esos 100 millones prometidos. De nuevo, podríamos vivir una situación parecida a Barça Studios, con uno compradores originales que no terminan de acometer la operación que le dio límite salarial extra al Barça.

Mientras tanto, aseguran que Nico Williams desea fichar por el Barça, pero quiere garantías de inscripción y una cláusula liberatoria en caso de que no se realice el trámite en una determinada fecha. Algo parecido exigió Dani Olmo cuando fue inscrito de manera provisional por la lesión de un compañero, peor en este caso Laporta no parece dispuesto a conceder dicha cláusula. Si Nico se mantiene firme, la operación se puede seguir atascando e incumplir los plazos previstos. En el fondo, todos pensamos que si el Barça paga por Nico Williams, el extremo navarro acabará inscrito, lo que no sabemos aún es cómo será esa inscripción. Los precedentes con Barça Studios o con el CSD está demasiado presentes en la memoria colectiva de un fútbol español que no comprende muchas cosas sobre el conjunto culé.