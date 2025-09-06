Luis Suárez recibe su castigo: seis partidos por escupir a un entrenador rival

De poco le han servido a Luis Suárez sus disculpas. Después de su lamentable escupitajo al entrenador del Seattle Sounders tras perder la final de la Leagues Cup 2025 con el Inter de Miami, el delantero uruguayo trató de esquivar el castigo lamentándose en redes sociales. Sin embargo, la sanción ha sido firme y estará seis partidos sin jugar después de haber protagonizado otro acto bochornoso a su cuenta particular.

Según está redactado en el acta arbitral, el punta charrúa estuvo envuelto en una tangana nada más acabar el partido. De esta forma, no podrá jugar en dicho torneo la próxima temporada y existe la posibilidad de que se extienda a la siguiente si no se cumple la totalidad de partidos de castigo. Por otra parte, Sergio Busquets también recibió dos partidos de suspensión por propinar un puñetazo al futbolista rival, Obed Vargas.

Las disculpas de Luis Suárez

«Quiero felicitar a los Seattle Sounders por ganar la Leagues Cup. Pero, sobre todo, quiero disculparme por mi comportamiento después del partido. Fue un momento de enorme tensión y frustración, cuando justo después del partido ocurrió algo que nunca debió haber sucedido. Pero eso no justifica mi reacción».

«Cometí un error y me disculpo sinceramente. Esta no es la imagen que quiero dar a mi familia, que sufre por mis errores, ni a mi club, que no merece verse afectado por cosas así. Lamento lo sucedido y no quería perder la oportunidad de admitir mi culpa y disculparme con todos los que se sintieron decepcionados por mis acciones. Seguiremos trabajando juntos para lograr el éxito que este club y su afición merecen. Un abrazo a todos», explicó Suárez en un comunicado redes sociales. Una sanción que se añade a la lista de las peores imágenes del delantero de 38 años en su trayectoria deportiva.