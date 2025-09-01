El Luis Suárez de siempre: escupe en la cara a un entrenador tras perder una final con el Inter de Miami

El Seattle Sounders se proclamó campeón de la Leagues Cup 2025 tras derrotar con contundencia al Inter de Miami de Leo Messi por 3-0 en la final disputada en el Lumen Field. Los goles de Osaze de Rosario, Alex Roldán y Paul Rothrock sentenciaron un duelo en el que el conjunto dirigido por Brian Schmetzer dominó de principio a fin, logrando así su segundo título internacional. Sin embargo, el resultado deportivo pasó a un segundo plano por el nuevo escándalo protagonizado por Luis Suárez, que volvió a ser noticia por una acción extradeportiva con el Inter de Miami.

Al término del encuentro, mientras los jugadores del Seattle Sounders celebraban su triunfo, se desató una tangana en el centro del campo que manchó la final. El incidente del Inter de Miami comenzó con una discusión entre Luis Suárez y el joven mediocampista Obed Vargas, defendido de inmediato por su compañero Yeimar Gómez. Las imágenes de televisión mostraron cómo la tensión escalaba: Sergio Busquets llegó incluso a golpear con el puño cerrado, aunque sin demasiada fuerza, al propio Vargas, que cayó al suelo tras la acción.

La trifulca involucró a varios futbolistas de ambos equipos. Por parte del Inter de Miami, Tomás Avilés terminó derribado de forma aparatosa por Jon Bell en una acción más propia del fútbol americano que del soccer. También participaron en los forcejeos Maxi Falcón, Jackson Ragen, Benjamín Cremaschi y Reed Baker, algunos intentando separar y otros alimentando la tensión.

Pero lo más escandaloso del Seattle Sounders e Inter de Miami lo protagonizó Luis Suárez. El momento más grave llegó segundos después, con el uruguayo enzarzado en una acalorada discusión con un miembro del cuerpo técnico de Seattle. En medio del intercambio verbal, el delantero uruguayo lanzó un escupitajo directo al rostro de Gene Ramírez, parte del cuerpo técnico del Seattle. La imagen, sin lugar a interpretaciones, recorrió inmediatamente las redes sociales y provocó una ola de críticas hacia el delantero charrúa.

Escupitajo de Luis Suárez

El reglamento de la Leagues Cup contempla sanciones severas para conductas antideportivas de este calibre. Según las bases de la competición, un acto como el de Suárez podría conllevar una suspensión mínima de seis partidos, lo que dejaría a Inter de Miami sin el uruguayo durante una buena parte del inicio del próximo curso.

En rueda de prensa, el técnico del Inter de Miami, Javier Mascherano, evitó profundizar demasiado en el bochorno protagonizado por Luis Suárez, aunque intentó justificarle: «A nadie nos gusta que al final del partido haya este tipo de acciones. Cuando hay una reacción, puede ser que haya una provocación, pero no sé qué es lo que pasó», declaró el argentino, centrando su discurso en lo futbolístico y calificando de «demasiado abultado» el 3-0 encajado.

Esta lamentable acción se suma a un largo historial de Luis Suárez, repleto de polémicas. Tan icónico como lamentable fue su mordisco en el Mundial de 2014 sobre Giorgi Chiellini que le costó cuatro meses de sanción, o los también bocados que propinó un año antes a Branislav Ivanović o mucho antes a Otman Bakkal, en 2010. En 2011 también fue sancionado con ocho partidos por insultos racistas sobre Patrice Evra…