Ter Stegen entra por primera vez en una convocatoria de Liga justo cuando se cumplen cuatro meses de su lesión

Marc André ter Stegen, que sigue siendo primer capitán del Barcelona, ha entrado por primera vez en una convocatoria de Hansi Flick en Liga. El portero alemán está en la lista de jugadores disponibles para el encuentro de este sábado ante Osasuna… porque se ha lesionado Szczęsny. Y es la primera vez que ocurre este año en Liga, casualmente cuando ya se han cumplido los cuatro meses de su lesión, plazo para que la Liga aceptara la inscripción de Joan García en lugar de Ter Stegen al ser considerada su lesión de larga duración.

Así, lesionado Szczęsny, Ter Stegen ha entrado en la convocatoria de Flick, aunque ya avanzó el entrenador del Barcelona que el portero titular era Joan García. Sin decirlo de forma clara, aunque se entendía perfectamente, Flick vino a señalar que Ter Stegen ya no cuenta para él y que incluso podría estar por detrás de Szczęsny. El portero alemán se tendrá que buscar otro destino en el mercado de invierno.

Se da la circunstancia de que Ter Stegen regresa a una convocatoria en Liga -ya entró, por primera vez este año, en la de la Champions ante el Eintrach esta semana- justo cuando se cumple cuatro meses de su lesión veraniega. Cabe recordar que el portero alemán se operó en verano de la espalda y él mismo avanzó que serían tres meses de baja. Ese plazo dejaba al Barcelona en una situación límite: no podía inscribir a Joan García (ni a nadie) en lugar de Ter Stegen.

Durante varios días de tensión y guerra interna, al final el Barcelona consiguió que Ter Stegen -al que llegaron a quitar la capitanía como medida de presión- aceptara que su baja era de cuatro meses (o más). Esto era así porque así la Liga podía considerar la baja de larga duración y eso permite poder inscribir jugadores en lugar del futbolista lesionado. Así ocurrió con Joan García.

Ahora, que se han cumplido cuatro meses de la lesión, el alemán aparece en la convocatoria y como tal, el Barcelona acertó en esa baja de su portero: han sido algo más de cuatro meses, por lo que la Liga tampoco podrá decir que le engañaron. Los plazos se han cumplido y Ter Stegen ya está disponible… aunque no jugará porque el portero titular de Hansi Flick es Joan García.