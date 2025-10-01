Cuándo juega el Rayo Vallecano contra el Shkendija en la Conference League: horario y dónde ver por TV en directo gratis y online.

El Rayo Vallecano debuta en esta edición de la Conference League contra el Shkendija, equipo de Macedonia del Norte. El Estadio de Vallecas ya está listo para volver a acoger un encuentro europeo y esperan poder celebrar una victoria para empezar con buen pie y plantando su candidatura a llevarse este título a final de temporada. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en la capital de España con el club que entrena Íñigo Pérez.

A qué hora es el Rayo Vallecano – Shkendija de Conference League

El Rayo Vallecano recibe al Shkendija en el Estadio de Vallecas para disputar el partido que corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Conference League. El cuadro madrileño debuta en esta competición enfrentándose al combinado de Macedonia del Norte y espera hacerlo con victoria, aunque saben que no será nada fácil y tendrá que darlo todo sobre el terreno de juego para sumar esos tres puntos y comenzar con buen pie en esta competición de bronce del fútbol europeo.

Horario del Rayo Vallecano – Shkendija de la Conference League

La UEFA ha programado este apasionante Rayo Vallecano – Shkendija que corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Conference League para este jueves 2 de octubre. El organismo que preside Aleksander Ceferin ha fijado este choque en el horario de las 18:45 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que en la previa todo transcurra con total normalidad entre las aficiones de ambos conjuntos para que el balón pueda rodar con puntualidad en el Estadio de Vallecas.

Dónde ver el Rayo Vallecano – Shkendija en televisión y en vivo online

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los choques que se disputarán en esta tercera competición del viejo continente. Este Rayo Vallecano – Shkendija que corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Conference League se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones. Este canal es de pago, por lo que el choque del Estadio de Vallecas no se podrá ver gratis en abierto y habrá que tener contratado el paquete que incluye el fútbol europeo para ver el choque de los pupilos de Íñigo Pérez.

Además, todos aquellos aficionados del cuadro de la franja en el pecho y seguidores de las competiciones europeas en general podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Rayo Vallecano – Shkendija de la jornada 1 de la fase de liga de la Conference League mediante la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para descargarse en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este operador también tendrá a disposición de sus clientes su página web para que puedan acceder con un ordenador y ver lo que suceda en el Estadio de Vallecas.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que suceda en esta jornada 1 de la fase de liga de la Conference League, donde el único representante español es el cuadro madrileño. Una vez acabe el choque en el Estadio de Vallecas publicaremos la crónica del Rayo Vallecano – Shkendija y compartiremos las reacciones relevantes que se puedan producir en la capital de España.

Dónde escuchar por radio en directo el Rayo Vallecano – Shkendija

Los hinchas del conjunto madrileño y los amantes de las diferentes competiciones europeas también deben saber que podrán escuchar por radio gratis este Rayo Vallecano – Shkendija de la jornada 1 de la fase de liga de la Conference League. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, RNE u Onda Cero conectarán con el Estadio de Vallecas para narrar minuto a minuto todo lo que suceda.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Rayo Vallecano – Shkendija

El Estadio de Vallecas, situado en la capital de España, será el escenario donde se celebrará este apasionante Rayo Vallecano – Shkendija de la jornada 1 de la fase de liga de la Conference League. Este recinto deportivo fue inaugurado en 1976 y tiene capacidad para acoger a algo más de 14.500 aficionados, por lo que se espera un gran ambientazo este jueves para intentar animar a los jugadores a estrenarse en esta competición de bronce con una victoria ante el combinado de Macedonia del Norte.

La UEFA ha designado al árbitro finlandés Mohammad Al-Emara para que imparta justicia en este apasionante Rayo Vallecano – Shkendija que corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Conference League. El alemán Robert Schröder será el responsable del VAR, por lo que tendrá que analizar todas las acciones polémicas que se produzcan sobre el terreno de juego en el Estadio de Vallecas para, si es necesario, avisar a su compañero para que vaya a revisarla a la pantalla que estará instalada en la banda del campo vallecano.